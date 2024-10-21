«Трактор» возглавляет таблицу Востока, выиграв 13 из 18 матчей в сезоне. Команда Гру опережает идущий вторым «Автомобилист» на 6 очков
«Трактор» одержал третью победу подряд в КХЛ.
Команда тренера Бенуа Гру обыграла «Сибирь» (5:4) в матче Фонбет чемпионата КХЛ.
Таким образом, уральский клуб продлил победную серию до трех игр, а также выиграл 9 из 10 последних матчей в чемпионате.
На данный момент «Трактор» выиграл 13 из 18 матчей в этом сезоне и возглавяет таблицу Восточной конференции, набрав 28 очков.
Команда на шесть очков опережает «Автомобилист», занимающий вторую строчку в конференции, имея в активе 22 балла в 17 матчах.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’’
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