«Трактор» возглавляет таблицу Востока, выиграв 13 из 18 матчей в сезоне. Команда Гру опережает идущий вторым «Автомобилист» на 6 очков

«Трактор» одержал третью победу подряд в КХЛ.

Команда тренера Бенуа Гру обыграла «Сибирь » (5:4) в матче Фонбет чемпионата КХЛ .

Таким образом, уральский клуб продлил победную серию до трех игр, а также выиграл 9 из 10 последних матчей в чемпионате.

На данный момент «Трактор » выиграл 13 из 18 матчей в этом сезоне и возглавяет таблицу Восточной конференции, набрав 28 очков.

Команда на шесть очков опережает «Автомобилист », занимающий вторую строчку в конференции, имея в активе 22 балла в 17 матчах.