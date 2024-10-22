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Кучеров набрал очки в 5-м матче подряд со старта сезона, сделав передачу с «Торонто». Форвард владеет рекордом «Тампы» – 7 игр в сезоне-17/18

Никита Кучеров продлил результативную серию до пяти матчей в НХЛ.

«Тампа» проиграла «Торонто» (2:5) в игре регулярного чемпионата.

Российский нападающий отметился результативной передачей в третьем периоде, когда Брэйден Пойнт забросил шайбу в большинстве.

Таким образом, Никита Кучеров набрал очки в пятом матче подряд со старта сезона. Он владеет рекордом «Лайтнинг» по этому показателю – в сезоне-2017/18 форвард набирал очки в семи встречах кряду.

В матче с «Торонто» Кучеров также нанес четыре броска по воротам, выполнил два силовых приема, проведя на льду 21 минуту и 39 секунд (7:31 – в большинстве).

Кучеров набрал 10 (7+3) очков в 5 матчах текущего чемпионата.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’’
logoТоронто
logoТампа-Бэй
logoНХЛ
logoНикита Кучеров
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