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«Спартак» отказал Мостовому в стажировке: «Александр дал какое-то интервью, по-моему. Академия РФС договорилась, но стажировки не будет»

«Спартак» отказал Александру Мостовому в стажировке.

Ранее экс-футболист рассказал, что в октябре пройдет стажировку в «Спартаке» в рамках обучения на тренера в академии РФС. В клубе также подтвердили эту информацию. 3 октября Мостовой попал в больницу, где ему сделали операцию по удалению камней в почках. 15 октября Мостового выписали из больницы.

«Мы попросили «Спартак», чтобы Александру организовали стажировку, но потом «Спартак» отказал в стажировке. Не знаю, как это, по-моему, Александр дал какое-то интервью, после этого «Спартак» отказал. Академия РФС договорилась со «Спартаком», но стажировки не будет.

Давайте сейчас пожелаем Александру Владимировичу здоровья, а когда все нормально будет, то будем что-то придумывать насчет его стажировки», –сказал начальник отдела подготовки тренеров академии РФС Сергей Овчинников.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: ТАСС
logoСпартак
logoпремьер-лига Россия
logoРФС
logoАлександр Мостовой
logoСергей Овчинников
ТАСС
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