Василевского заменили во 2-м периоде игры с «Торонто» – он отразил 10 из 14 бросков. «Тампа» пропустила 5 шайб во втором матче подряд

Андрей Василевский был заменен по ходу матча против «Торонто».

«Тампа» проиграла «Мэйпл Лифс» (2:5) на выезде в игре регулярного чемпионата НХЛ .

Российский голкипер отправился на скамейку запасных после четвертой пропущенной шайбы – на 29-й минуте во втором периоде.

Андрей Василевский отразил 10 из 14 бросков соперника. Его заменил Юнас Юханссон, отбивший 14 из 15 бросков.

В прошлом матче против «Оттавы» (4:5) «Тампа » также пропустила пять шайб. Василевский тогда провел полную игру, отразив 23 из 28 бросков.

В этом сезоне вратарь провел 5 матчей, пропуская в среднем 3,14 шайбы и отражая 87,8% бросков.