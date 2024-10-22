Василевского заменили во 2-м периоде игры с «Торонто» – он отразил 10 из 14 бросков. «Тампа» пропустила 5 шайб во втором матче подряд
Андрей Василевский был заменен по ходу матча против «Торонто».
«Тампа» проиграла «Мэйпл Лифс» (2:5) на выезде в игре регулярного чемпионата НХЛ.
Российский голкипер отправился на скамейку запасных после четвертой пропущенной шайбы – на 29-й минуте во втором периоде.
Андрей Василевский отразил 10 из 14 бросков соперника. Его заменил Юнас Юханссон, отбивший 14 из 15 бросков.
В прошлом матче против «Оттавы» (4:5) «Тампа» также пропустила пять шайб. Василевский тогда провел полную игру, отразив 23 из 28 бросков.
В этом сезоне вратарь провел 5 матчей, пропуская в среднем 3,14 шайбы и отражая 87,8% бросков.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’’
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