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Алина Загитова: «У меня много своей деятельности, в которой я максимально принимаю участие. Это тренировки, совещания, мероприятия»

Алина Загитова ответила на вопрос, чем занимается в свободное время.

Ранее олимпийская чемпионка посетила Уфу, где в рамках форума «Россия – спортивная держава» провела зарядку в городском лицее-интернате. 

– Алина, чем вы занимаетесь в свободное время? 

– Знаете, у меня много своей деятельности, в которой я максимально принимаю участие. Вам все рассказать? 

– Нам было бы интересно. 

– Это тренировки, совещания, мероприятия – как, допустим, журнальная съемка, бывает такое. Переезды, перелеты в другие города, так скажем, посещение мероприятий – по типу такого формата, где я сегодня была. 

– Как вам город Уфа? Бывали здесь раньше? 

– Да, я тут часто выступаю в шоу, и знаете, мне очень нравится, потому что тут теплая атмосфера, вкусная еда, приятные люди. Каждый раз, приезжая сюда, я уезжаю с позитивными эмоциями. 

– Ваше пожелание нашим лицеистам. 

– Ребят, никого не слушайте, нужно идти вперед. Слушайте себя, своих родных и близких, потому что плохого они вам точно не пожелают. Ну и ставить перед собой цели и идти к ним путем работы, обучения того же самого, у вас все получится, я в вас верю, – сказала Загитова. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: РИЛИ ТВ
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