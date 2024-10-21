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Слуцкий признан лучшим тренером сентября в китайской Суперлиге. «Шанхай Шеньхуа» выиграл все 3 матча

Леонид Слуцкий в третий раз признан тренером месяца в китайской Суперлиге.

Российский специалист, возглавляющий «Шанхай Шеньхуа», стал лучшим тренером сентября. В сентябре команда Слуцкого одержала три победы в рамках китайского чемпионата.

Напомним, Слуцкий дважды забирал награду на старте сезона (март, апрель), после чего три раза подряд приз присуждали Кевину Мускату, тренеру «Шанхай Порт» (май, июнь, июль). В августе награду получил Ли Сяопэну из «Цанчжоу».

«Шанхай Шеньхуа» в 28-м туре Суперлиги Китая выиграл у «Хэнаня» (2:1), проигрывая 0:1 – победный мяч забили на 89-й минуте матча. Благодаря победе и поражению «Шанхай Порта» команда Слуцкого стала лидером чемпионата Китая.

Таким образом, за два тура до завершения сезона «Шанхай Шеньхуа» возглавил таблицу, набрав 73 очка в 28 матчах. У «Шанхай Порта» 72 балла.

В 29-м туре «Шанхай» Слуцкого сыграет с «Шэньчжэнь Пен Сити» – матч в прямом эфире смотрите на Спортсе’’. В последнем туре лидеру чемпионата предстоит матч с «Чэнду».

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: телеграм-канал «Китайский футбол»
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Ли Сяопэн
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logoЦанчжоу Майти Лайонс
Кевин Мускат
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