Слуцкий признан лучшим тренером сентября в китайской Суперлиге. «Шанхай Шеньхуа» выиграл все 3 матча
Российский специалист, возглавляющий «Шанхай Шеньхуа», стал лучшим тренером сентября. В сентябре команда Слуцкого одержала три победы в рамках китайского чемпионата.
Напомним, Слуцкий дважды забирал награду на старте сезона (март, апрель), после чего три раза подряд приз присуждали Кевину Мускату, тренеру «Шанхай Порт» (май, июнь, июль). В августе награду получил Ли Сяопэну из «Цанчжоу».
«Шанхай Шеньхуа» в 28-м туре Суперлиги Китая выиграл у «Хэнаня» (2:1), проигрывая 0:1 – победный мяч забили на 89-й минуте матча. Благодаря победе и поражению «Шанхай Порта» команда Слуцкого стала лидером чемпионата Китая.
Таким образом, за два тура до завершения сезона «Шанхай Шеньхуа» возглавил таблицу, набрав 73 очка в 28 матчах. У «Шанхай Порта» 72 балла.
В 29-м туре «Шанхай» Слуцкого сыграет с «Шэньчжэнь Пен Сити» – матч в прямом эфире смотрите на Спортсе’’. В последнем туре лидеру чемпионата предстоит матч с «Чэнду».
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