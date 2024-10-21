Дуглас перестанет быть легионером в «Зените» не раньше весны. Защитник продолжит считаться иностранцем в заявке («Чемпионат»)
Дуглас Сантос останется в статусе легионера до весны 2025 года.
Владимир Путин своим указом предоставил защитнику «Зенита» российское гражданство.
Как сообщает «Чемпионат», процесс смены спортивного гражданства бразильца может занять несколько месяцев.
Несмотря на указ президента России о гражданстве для Сантоса, «Зениту» и РФС еще предстоит проконсультироваться с ФИФА по вопросу смены спортивного гражданства.
Это долгий процесс, и, вероятнее всего, Дуглас перестанет быть легионером на поле не раньше весны 2025 года. При этом в заявке бразилец продолжит считаться иностранцем.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Чемпионат»
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