Дуглас перестанет быть легионером в «Зените» не раньше весны. Защитник продолжит считаться иностранцем в заявке («Чемпионат»)

Дуглас Сантос останется в статусе легионера до весны 2025 года.

Владимир Путин своим указом предоставил защитнику «Зенита » российское гражданство.

Как сообщает «Чемпионат», процесс смены спортивного гражданства бразильца может занять несколько месяцев.

Несмотря на указ президента России о гражданстве для Сантоса, «Зениту» и РФС еще предстоит проконсультироваться с ФИФА по вопросу смены спортивного гражданства.

Это долгий процесс, и, вероятнее всего, Дуглас перестанет быть легионером на поле не раньше весны 2025 года. При этом в заявке бразилец продолжит считаться иностранцем.