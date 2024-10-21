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Софья Муравьева пропустит этап Гран-при России в Магнитогорске из-за травмы

Серебряный призер чемпионата России по фигурному катанию Софья Муравьева пропустит этап Гран-при страны в Магнитогорске из-за травмы.

«Всем доброго дня! Хотела сообщить вам, что меня не будет на первом этапе в Магнитогорске (26-27 октября). Сразу хочу сказать, что это связано с небольшой травмой, из-за которой я не смогла полноценно тренироваться.

Сейчас все хорошо, я приступила к тренировкам и готовлюсь к соревнованиям. Благодарю всех, кто меня поддерживает!❤️» – написала 18-летняя спортсменка в своем телеграм-канале.

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: телеграм-канал Софьи Муравьевой
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