Форвард «Динамо» Пакетт получил российское гражданство. 31-летний канадец проводит третий сезон в КХЛ
Седрик Пакетт получил российское гражданство.
Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.
31-летний канадец играет в КХЛ третий год. В сезоне-2022/23 он выступал за минское «Динамо», затем перешел в «Динамо» Москва. На его счету 144 матча и 82 (50+32) очка в лиге.
Ранее Пакетт провел 543 игры в регулярных чемпионатах и плей-офф НХЛ. Он является обладателем Кубка Стэнли-2020 в составе «Тампа-Бэй».
Пакетт забил 3 гола в матче против «Спартака». Это его 3-й хет-трик в КХЛ
Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Р-Спорт»
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости