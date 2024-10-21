Форвард «Динамо» Пакетт получил российское гражданство. 31-летний канадец проводит третий сезон в КХЛ

Седрик Пакетт получил российское гражданство.

Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

31-летний канадец играет в КХЛ третий год. В сезоне-2022/23 он выступал за минское «Динамо », затем перешел в «Динамо » Москва. На его счету 144 матча и 82 (50+32) очка в лиге.

Ранее Пакетт провел 543 игры в регулярных чемпионатах и плей-офф НХЛ. Он является обладателем Кубка Стэнли-2020 в составе «Тампа-Бэй ».

Пакетт забил 3 гола в матче против «Спартака». Это его 3-й хет-трик в КХЛ