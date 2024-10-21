Мадагаскар готов организовать матч с Россией: «Наши страны объединяют исторические связи. Это будет содействовать нашему сотрудничеству»
Сборная Мадагаскара готова провести товарищеский матч с Россией.
Об этом рассказал директор по вопросам государственного управления и международных отношений Мадагаскара Брассилив Дэвид Разананцоа.
«Конечно, можно организовать товарищеский матч между сборными Мадагаскара и России. Считаю это абсолютно возможным, потому что наши страны объединяют исторические связи. Наши отношения с Российской Федерацией начались очень давно.
В России учатся много студентов из Мадагаскара. Так что мы можем проводить соревнования не только по футболу. Считаю, что все возможно, если мы подготовим все технические возможности для этого и согласуем даты. И думаю, что это будет содействовать нашему сотрудничеству», – сказал Разананцоа.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Р-Спорт»
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