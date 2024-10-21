Более 100 футболисток попросили ФИФА расторгнуть контракт с саудовской нефтяной компанией из-за «систематического притеснения женщин и гомосексуалистов» в стране
Футболистки потребовали от ФИФА прекратить сотрудничество с саудовской компанией.
В апреле этого года ФИФА подписала спонсорское соглашение с нефтяной компанией Aramco. The Times оценивала сумму сделки в 92 миллиона евро в год.
Как сообщает RMC Sport со ссылкой на El Pais, 106 футболисток из 24 стран направили президенту ФИФА Джанни Инфантино письмо с просьбой разорвать этот контракт из-за «систематического притеснения женщин и гомосексуалистов в Саудовской Аравии».
Игроки осудили «жестокую репутацию правящего режима в области прав человека», отметив, что «его отношение к женщинам говорит само за себя». Контракт ФИФА с Aramco они назвали «ударом под дых женскому футболу».
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: RMC Sport
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