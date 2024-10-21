Полиция проводит проверку удара капитана «Сибири» Нарылкова, сломавшего челюсть одноклубнику

Полиция расследует драку футболистов «Сибири».

Ранее появилась информация, что капитан новосибирской команды Сергей Нарылков сломал челюсть Константину Попову во время конфликта, который произошел между ними в раздевалке. 22-летний футболист перенес операцию и находится в тяжелом состоянии.

Как сообщает НГС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Новосибирской области, из больницы в полицию поступила информация об обращении гражданина с телесными повреждениями. По предварительным данным, пострадавший получил травму в результате конфликта на территории спорткомплекса.

В настоящее время полицейские проводят проверку и устанавливают обстоятельства инцидента.

«В отдел полиции №7 «Ленинский» Управления МВД России по городу Новосибирску поступила информация об обращении гражданина с телесными повреждениями.

По результатам проведенной проверки будет принято решение в соответствии с действующим законодательством», – сообщили в ведомстве.

Капитан «Сибири» Нарылков мог ударить одноклубника «из-за того, что тот бухал». Попов не будет писать заявление, так как в клубе «так не принято» («Сиб.фм»)