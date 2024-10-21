Афганистан готов сыграть с Россией: «У нас с РФ очень дружеские отношения. Наши игроки тоже сильные»
В Афганистане заявили о готовности сыграть с Россией.
«Если будет возможность провести товарищеский матч против сборной России, то, конечно, наши футболисты могут принять участие. У нас очень дружеские отношения с Российской Федерацией.
Если все-таки будет организована игра с участием команды из России, мы будем надеяться на положительный результат для нашей сборной, потому что наши футболисты тоже сильные и могут хорошо сыграть. Например, у нас были матчи по футзалу с участием разных стран, где команда из Афганистана показала хорошие результаты», – сказал глава департамента физического воспитания и спорта Афганистана Ахмадулла Васик.
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Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Р-Спорт»
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