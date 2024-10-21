ISU может допустить российских фигуристов к участию в олимпийском сезоне («Р-Спорт»)

ISU может допустить российских фигуристов к международным соревнованиям в 2025 году.

Об этом сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на источник, близкий к ситуации.

«Руководство ISU принципиально готово к такому сценарию. Они осознают, что когда-то им нужно будет решиться на это.

Если ситуация в мире не будет утяжеляться, допуск России и Белоруссии в олимпийском сезоне действительно может произойти», – заявил источник.

Российские и белорусские спортсмены были отстранены в марте 2022 года. В феврале 2026 года пройдут зимние Олимпийские игры в Милане.