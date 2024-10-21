ISU может допустить российских фигуристов к участию в олимпийском сезоне («Р-Спорт»)
ISU может допустить российских фигуристов к международным соревнованиям в 2025 году.
Об этом сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на источник, близкий к ситуации.
«Руководство ISU принципиально готово к такому сценарию. Они осознают, что когда-то им нужно будет решиться на это.
Если ситуация в мире не будет утяжеляться, допуск России и Белоруссии в олимпийском сезоне действительно может произойти», – заявил источник.
Российские и белорусские спортсмены были отстранены в марте 2022 года. В феврале 2026 года пройдут зимние Олимпийские игры в Милане.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Р-Спорт
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