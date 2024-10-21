Мостовой о стажировке: «В Испании ни один клуб не откажет мне. Предложение «Алавеса» рассмотрим»
Александр Мостовой уверен, что клубы Испании не отказали бы ему в стажировке.
Ранее стажировка экс-полузащитника «Сельты» в «Спартаке» была отменена по инициативе клуба. О готовности пригласить Мостового заявил «Алавес».
«Спокойно отношусь к предложению «Алавеса». Есть много открытых команд, которые спокойно примут.
Если я сейчас приеду в Испанию и скажу, что мне нужна стажировка – ни один клуб не откажет. Плохо, когда отказывают и что-то придумывают. «Алавесу» спасибо за предложение! Рассмотрим», – сказал Мостовой.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Чемпионат»
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