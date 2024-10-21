Дмитрий Песков: «Россия сейчас имеет проблемы со спортом высших достижений. Их надо решать»
Дмитрий Песков назвал проблему в российском спорте.
Об этом он высказался в кулуарах форума «Россия – спортивная держава», проходившего в Уфе.
«Россия является спортивной державой. Любая страна является спортивной державой. Здесь не надо говорить о какой-то исключительности. Россия очень многого добилась в народном спорте, в популяризации спорта. И Россия сейчас имеет проблемы со спортом высших достижений. Их надо решать», – сказал пресс-секретарь президента РФ.
Великие чемпионы прошлого проиграли Дегтяреву: теперь весь наш спорт – в его власти
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: «Спорт-Экспресс»
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