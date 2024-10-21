Ротенберг на вопрос, почему не играет Рендулич: «Вы из Хорватии? С ним все хорошо. Модрич тоже иногда пропускает матчи»

Роман Ротенберг ответил на вопрос о состоянии Борны Рендулича.

СКА разгромил «Витязь » со счетом 8:1 в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

– Рендулич не играет с 10 октября, что с ним?

– Вы из Хорватии?

– Из Хорватии попросили задать вопрос.

– Вы поклонник сборной Хорватии по футболу?

– Безусловно.

– Лука Модрич тоже иногда пропускает матчи. С Рендуличем все хорошо. Сегодня он выспался, пообедал. Он в хорошем настроении, скоро мы его увидим, – сказал главный тренер СКА .