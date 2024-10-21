Ротенберг на вопрос, почему не играет Рендулич: «Вы из Хорватии? С ним все хорошо. Модрич тоже иногда пропускает матчи»
Роман Ротенберг ответил на вопрос о состоянии Борны Рендулича.
СКА разгромил «Витязь» со счетом 8:1 в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.
– Рендулич не играет с 10 октября, что с ним?
– Вы из Хорватии?
– Из Хорватии попросили задать вопрос.
– Вы поклонник сборной Хорватии по футболу?
– Безусловно.
– Лука Модрич тоже иногда пропускает матчи. С Рендуличем все хорошо. Сегодня он выспался, пообедал. Он в хорошем настроении, скоро мы его увидим, – сказал главный тренер СКА.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Матч ТВ»
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