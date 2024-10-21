«Спартак» о стажировке Мостового: «Она отменилась по инициативе клуба. Мы уведомили об этом РФС еще в начале месяца»
В «Спартаке» прокомментировали отмену стажировки Александра Мостового.
Ранее стало известно, что московский клуб отказал экс-футболисту в тренерской стажировке.
«Стажировка Мостового отменилась по инициативе клуба. Мы уведомили об этом РФС еще в начале месяца. Желаем ветерану скорейшего выздоровления!» – заявил глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов.
Ранее экс-футболист рассказал, что в октябре пройдет стажировку в «Спартаке» в рамках обучения на тренера в академии РФС. В клубе также подтвердили эту информацию. 3 октября Мостовой попал в больницу, где ему сделали операцию по удалению камней в почках. 15 октября Мостового выписали из больницы.
«Спартак» отказал Мостовому в стажировке: «Александр дал какое-то интервью, по-моему. Академия РФС договорилась, но стажировки не будет»
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Sports
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