«Спартак» о стажировке Мостового: «Она отменилась по инициативе клуба. Мы уведомили об этом РФС еще в начале месяца»

В «Спартаке» прокомментировали отмену стажировки Александра Мостового.

Ранее стало известно , что московский клуб отказал экс-футболисту в тренерской стажировке.

«Стажировка Мостового отменилась по инициативе клуба. Мы уведомили об этом РФС еще в начале месяца. Желаем ветерану скорейшего выздоровления!» – заявил глава пресс-службы «Спартака » Дмитрий Зеленов .

Ранее экс-футболист рассказал, что в октябре пройдет стажировку в «Спартаке» в рамках обучения на тренера в академии РФС. В клубе также подтвердили эту информацию. 3 октября Мостовой попал в больницу, где ему сделали операцию по удалению камней в почках. 15 октября Мостового выписали из больницы.

«Спартак» отказал Мостовому в стажировке: «Александр дал какое-то интервью, по-моему. Академия РФС договорилась, но стажировки не будет»