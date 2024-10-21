«Трачу примерно миллион рублей в месяц. Если поставить цель, можно прожить на 30 тысяч, но мы зарабатываем деньги, чтобы тратить». Андрей Мостовой о словах Латышонка
Андрей Мостовой высказался о ежемесячных тратах в Санкт-Петербурге.
Ранее голкипер «Зенита» Евгений Латышонок заявил, что может прожить в городе на 30 тысяч рублей в месяц без учета аренды квартиры.
– Латышонок говорил, что ему хватит 30 тысяч на жизнь в Санкт‑Петербурге. Это реально?
– Если поставить такую цель, то, конечно, можно прожить на 30 тысяч в месяц. Но зачем? Мы зарабатываем деньги, чтобы их тратить.
Конечно, я трачу больше. Примерно миллион рублей в месяц, – сказал полузащитник «Зенита».
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Матч ТВ»
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