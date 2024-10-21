Бетербиев не видит смысла в реванше с Биволом: «Разве есть какие-то весомые основания для ответного поединка? Все было четко и ясно»

Артур Бетербиев не видит смысла в реванше с Дмитрием Биволом.

«Думаю, с Биволом мы уже расставили все точки над i. Его команда из ничего пытается раздуть историю вокруг судейского вердикта, но я выиграл бой. Если бы было иначе, мне не отдали бы победу. Достаточно сказать, что в Эр-Рияде не присутствовали мои промоутеры – в отличие от представителей Дмитрия. Поэтому разговоры о том, насколько все было заслуженно, меня не беспокоят.

Мне подняли руку – на этом все. Конечно, хотелось бы выиграть более уверенно, но имеем то, что имеем.

На мой взгляд, нет особого смысла говорить о реванше. Конечно, если поступит интересное предложение, то мы его рассмотрим. Но разве есть какие-то весомые основания для ответного поединка? Все было четко и ясно», – заявил абсолютный чемпион мира по боксу Артур Бетербиев .

Бетербиев не считает Бивола самым сложным соперником в карьере: «Кто знает, как бы все завершилось, если бы этот бой состоялся, когда я был моложе»

Бетербиев – об апелляции Бивола: «Это несущественно. Результат есть, он зафиксирован. Можно думать о реванше»