«Алавес» готов пригласить Мостового на стажировку: «Нет проблем, чтобы он проанализировал наши тренировки»
Ранее Сергей Овчинников рассказал, что «Спартак» отказал Мостовому: «Александр дал какое-то интервью, по-моему. Академия РФС договорилась, но стажировки не будет». Красно-белые подтвердили, что отменили стажировку по своей инициативе.
«Мы готовы пригласить Александра Мостового на стажировку в наш клуб. Не будет проблемой, чтобы он приехал к нам, проанализировал методику тренировок нашей главной команды и академии», – рассказал спортивный директор «Алавеса» Серхио Фернандес.
Мостовой выступал за «Алавес» с 11 марта по 1 июля 2005 года. На его счету 1 проведенный матч за команду и 1 забитый мяч.
Мостовой о стажировке в «Спартаке»: «Я первый им отказал. Меня никто из клубов звать не должен – должны умолять, чтобы я пришел! Мне что, 20 лет, чтобы меня звали, ###? Делать мне нечего, чтобы напрашиваться»
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