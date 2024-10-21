Неймар вернулся на поле через год после разрыва «крестов». Бразилец вышел на замену в матче азиатской ЛЧ с «Аль-Айном»
Неймар вернулся на поле спустя год после травмы колена.
Форвард «Аль-Хилаля» вышел на замену на 77-й минуте матча с «Аль-Айном» (5:3, второй тайм) в Лиге чемпионов Азии.
Неймар появился на поле впервые с 18 октября 2023 года. Бразилец порвал крестообразную связку колена в матче против Уругвая в квалификации ЧМ-2026.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Спортс’‘
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