Неймар вернулся на поле через год после разрыва «крестов». Бразилец вышел на замену в матче азиатской ЛЧ с «Аль-Айном»

Неймар вернулся на поле спустя год после травмы колена.

Форвард «Аль-Хилаля » вышел на замену на 77-й минуте матча с «Аль-Айном » (5:3, второй тайм) в Лиге чемпионов Азии .

Неймар появился на поле впервые с 18 октября 2023 года. Бразилец порвал крестообразную связку колена в матче против Уругвая в квалификации ЧМ-2026.