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Неймар вернулся на поле через год после разрыва «крестов». Бразилец вышел на замену в матче азиатской ЛЧ с «Аль-Айном»

Неймар вернулся на поле спустя год после травмы колена.

Форвард «Аль-Хилаля» вышел на замену на 77-й минуте матча с «Аль-Айном» (5:3, второй тайм) в Лиге чемпионов Азии.

Неймар появился на поле впервые с 18 октября 2023 года. Бразилец порвал крестообразную связку колена в матче против Уругвая в квалификации ЧМ-2026.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Спортс’‘
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