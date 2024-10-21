Мостовой о стажировке в «Спартаке»: «Я первый им отказал. Меня никто из клубов звать не должен – должны умолять, чтобы я пришел! Мне что, 20 лет, чтобы меня звали, ###? Делать мне нечего, чтобы напрашиваться»
Ранее Сергей Овчинников рассказал, что «Спартак» отказал Мостовому: «Александр дал какое-то интервью, по-моему. Академия РФС договорилась, но стажировки не будет». Красно-белые подтвердили, что отменили стажировку по своей инициативе.
«Что-то снова произошло в «Спартаке», и об отказе я узнал, когда лежал в больнице. Не придал этому никакого значения, потому что футбольных команд много. Лишний раз понял, что в клубе не все нормально – там в руководстве сидят нефутбольные люди.
И что значит отказ клуба?! Это не отказ «Спартака», а каких-то людей. Это я, что, должен после этого напрашиваться? Между прочим, я первый им отказал. Сказал: «Я в больнице, не могу приехать». А кому-то там сверху это не понравилось. Какая уже разница?
И вообще – меня никто из клубов звать не должен! Ни «Сельта», никто! Что значит – позовут? Они должны умолять, чтобы я пришел к ним! Мне что, 20 лет, чтобы меня звали, ###? Делать мне нечего, чтобы напрашиваться к ним. «Спартак» не захотел, а я не смог – так бывает. Что я, под всех подстраиваться должен? Здоровье – прежде всего!» – сказал бывший футболист сборной России.
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