Миранчук перешел в «Сьон», поражение СКА от «Локомотива», разгром Черчесова, Зайцева и Слуцкая в Мосгордуме, победы Франции и Италии и другие новости

1. Антон Миранчук уехал в Европу – в «Сьон». Президент швейцарского клуба в восторге и сравнивает россиянина с Бергкампом и ван Бастеном, Зиданом и Папеном. Есть информация, что бывший хавбек «Локомотива» не захотел переходить в «Зенит», хотя предложение действовало все лето.

2. В Фонбет Чемпионате КХЛ СКА проиграл «Локомотиву (второе поражение в трех матчах), «Авангард» обыграл «Ак Барс», «Спартак» победил минское «Динамо», «Торпедо» одержало первую победу в сезоне – над «Автомобилистом».

3. В Лиге наций Франция обыграла Бельгию, Италия победила Израиль, сборная Казахстана во главе со Станиславом Черчесовым была разгромлена Словенией. Холанд приблизился к рекорду по голам за Норвегию, Мбаппе снова не забил за сборную. Все результаты дня – здесь.

4. Ольга Зайцева и Ирина Слуцкая избраны депутатами Мосгордумы. Бывший министр спорта Олег Матыцин лидирует на довыборах в Госдуму в Брянской области.

5. Сергей Семак – Winline лучший тренер РПЛ в июле и августе. Деян Станкович победил в голосовании болельщиков. Ханси Флик – лучший тренер Ла Лиги в августе, при нем «Барселона» выиграла 4 из 4 матчей с общим счетом 13:3.

6. Трансферные новости. Мангаш прошел медосмотр перед переходом в «Спартак». Кордоба отказал «Спартаку» из-за разногласий по зарплате: красно-белые предлагали 4+1 млн долларов в год, форвард «Краснодара» хотел 5 млн единой суммой. «Локомотив» не смог подписать Зиньковского, клуб не устроила запрашиваемая «Спартаком» сумма. ЦСКА пытается подписать Гуарирапу из «Сочи». Переход Уткина в «Хатайспор» сорвался из-за смены технического директора турецкого клуба.

7. Житель Казани купил 100 билетов на тренировку группы Тутберидзе и раздал их детям из малообеспеченных семей.

8. Бен-Йеддера обвинили в новом случае сексуального насилия – в нетрезвом виде в машине. Экс-форварда «Монако» задержали на выходных, дело рассмотрят в октябре.

Рафа Мир заявил, что невиновен в сексуальном насилии в отношении двух женщин. Тем не менее футболиста отстранят на два матча «Валенсии» и оштрафуют на фоне подозрений, он будет тренироваться один.

9. CAS отклонил апелляции по допинговым делам Слепцовой и Устюгова.

10. Лавров получил футболку с подписью Винисиуса в подарок от главы МИД Бразилии. Российский министр назвал вингера «Реала» одним из любимых игроков.

11. Вдова Годро беременна третьим ребенком. Она сообщила об этом на похоронах хоккеиста.

Цитаты дня.

Пиняев о «Зените»: «Не вижу смысла менять команду в России. Есть смысл поговорить, когда там будут развивать россиян и делать ставку на них, чтобы не были на подхвате у латиносов»

Леон Классен: «В Германии в воскресенье все закрыто, а в Москве каждый день все круглосуточно работает. В России есть сервис и приложения, которых нет в Германии»

Михаил Дегтярев: «Путин подчеркивает, что Россия придает значение отношениям с Азербайджаном. Предложил им присоединиться к КХЛ, у лиги очень обширная география»

Слуцкий о смерти Маслякова: «КВН – это любовь на всю жизнь! Александр Васильевич, огромное спасибо вам за это выдающееся явление!»

Бучневич о Макдэвиде: «Смесь Месси и Мбаппе в хоккее. Если бы он играл только против меня один на один, то набрал бы 300 очков за сезон»

Джурасовичу из «Акрона» нужно 20-30 тысяч рублей в месяц в Тольятти: «Цены не особо высокие, такси в России подешевле. C первой зарплаты взял Nintendo»