Сорвался переход Уткина в «Хатайспор» из-за смены технического директора турецкого клуба («РБ Спорт»)

Теги Ростов премьер-лига Россия высшая лига Турция возможные трансферы Хатайспор Даниил Уткин Футбол

Даниил Уткин не перейдет в «Хатайспор».

Трансфер полузащитника «Ростова» в турецкий клуб сорвался, сообщает «РБ Спорт».

Футболист отправился в Турцию на медосмотр, после чего клубы были готовы согласовать аренду с правом выкупа.

Но турецкий клуб сообщил «Ростову» о том, что в клубе сменился технический директор – и это стало причиной завершения переговоров.

В этом сезоне хавбек принял участие в 5 матчах Мир РПЛ, не отметившись результативными действиями. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Материалы по теме

17 комментариев
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ответ Кристина нырялдовна
За 5)), меньше не отдадим)
По рукам
Примерно 5 рублей у ЦСКА и есть
+16
-2
+14
Турки вообще какие то ненадёжные
+14
-1
+13
ЦСКА заберите его у Ростова, пожалуйста
Будет адекватной заменой Мендесу, всё равно Ростову он не нужен
+13
-3
+10
Ответ Кристина нырялдовна
За 5)), меньше не отдадим)
Хорошо. Чего уж там пять бутылок?! Ящик ставим!!!
+1
0
+1
Ну понятно, в Ростове получал больше всех( 1 млн евро в год). В турции такого не предложат вот и возвращается отдыхать
+1
-1
0
Вспоминается песня Александра Яковлевича "Утиная охота"...
0
0
0
Можно оставлять себе, либо продавать за 3 - 5 млн
0
0
0
Ответ Айвенго
Хорошо. Чего уж там пять бутылок?! Ящик ставим!!!
Только через Почту России!
0
0
0
Ответ chilingarovyura@icloud.com
Ну понятно, в Ростове получал больше всех( 1 млн евро в год). В турции такого не предложат вот и возвращается отдыхать
А где инфа есть? Скинь ссылку пж, хочу посмотреть
0
0
0
Ответ Честный контроль
У колхоза вечно кто то виноват. То тайфун, то жена дурочка!
забавно когда о колхозе говорят в ЦСКА. Че там с трансферами? результатами?
+1
-1
0
Ответ Честный контроль
У колхоза вечно кто то виноват. То тайфун, то жена дурочка!
🧯🧯🧯
0
0
0
Ответ Алексей Софронов_1116242375
забавно когда о колхозе говорят в ЦСКА. Че там с трансферами? результатами?
Ну так то можно договориться что и Армавир столица страны, а не Москва. С вас станется с таким подходом то восприятия мира.
0
0
0
Ответ Алексей Софронов_1116242375
забавно когда о колхозе говорят в ЦСКА. Че там с трансферами? результатами?
Уверен, всё отлично)
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий