Сорвался переход Уткина в «Хатайспор» из-за смены технического директора турецкого клуба («РБ Спорт»)
Даниил Уткин не перейдет в «Хатайспор».
Трансфер полузащитника «Ростова» в турецкий клуб сорвался, сообщает «РБ Спорт».
Футболист отправился в Турцию на медосмотр, после чего клубы были готовы согласовать аренду с правом выкупа.
Но турецкий клуб сообщил «Ростову» о том, что в клубе сменился технический директор – и это стало причиной завершения переговоров.
В этом сезоне хавбек принял участие в 5 матчах Мир РПЛ, не отметившись результативными действиями. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
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