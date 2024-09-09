Сорвался переход Уткина в «Хатайспор» из-за смены технического директора турецкого клуба («РБ Спорт»)

Даниил Уткин не перейдет в «Хатайспор».

Трансфер полузащитника « » в турецкий клуб сорвался, сообщает «РБ Спорт».

Футболист отправился в Турцию на медосмотр, после чего клубы были готовы согласовать аренду с правом выкупа.

Но турецкий клуб сообщил «Ростову» о том, что в клубе сменился технический директор – и это стало причиной завершения переговоров.

В этом сезоне хавбек принял участие в 5 матчах Мир , не отметившись результативными действиями. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.