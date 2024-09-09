Президент «Сьона» о Миранчуке: «В нем есть что-то от Бергкампа и ван Бастена. Многие клубы смешивают политику и спорт, но мы придерживались более нейтральной позиции»

Президент «Сьона» прокомментировал подписание Антона Миранчука.

«Он отличный игрок. В нем есть что-то от Бергкампа и ван Бастена.

[Подписать Миранчука] было легко и в то же время трудно. Сначала мы думали, что найти такого игрока невозможно. Во многих клубах смешивают политику и спорт, но мы сосредоточились на спорте, придерживаясь более нейтральной позиции.

Пришло время Антону показать свой потрясающий талант Западной Европе», – сказал Кристиан Константин в интервью Lematin.

Представитель Миранчука Прокопец: «Президент «Сьона» влюбился в Антона. Так и сказал: «Напоминает мне Зидана и Папена»