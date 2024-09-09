Президент «Сьона» о Миранчуке: «В нем есть что-то от Бергкампа и ван Бастена. Многие клубы смешивают политику и спорт, но мы придерживались более нейтральной позиции»

Теги Марко ван Бастен премьер-лига Россия Сьон высшая лига Швейцария Деннис Бергкамп Кристиан Константин Антон Миранчук Политика Футбол

Президент «Сьона» прокомментировал подписание Антона Миранчука.

«Он отличный игрок. В нем есть что-то от Бергкампа и ван Бастена.

[Подписать Миранчука] было легко и в то же время трудно. Сначала мы думали, что найти такого игрока невозможно. Во многих клубах смешивают политику и спорт, но мы сосредоточились на спорте, придерживаясь более нейтральной позиции.

Пришло время Антону показать свой потрясающий талант Западной Европе», – сказал Кристиан Константин в интервью Lematin.

Представитель Миранчука Прокопец: «Президент «Сьона» влюбился в Антона. Так и сказал: «Напоминает мне Зидана и Папена»

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56 комментариев
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Сегодня выяснилось, что Антон Миранчук это смесь Зидана, Папена, Беркампа и Ван Бастена
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+77
Ответ Давид Agabekyan
Сегодня выяснилось, что Антон Миранчук это смесь Зидана, Папена, Беркампа и Ван Бастена
Только слепой не увидит в нем данные Анри и технику Неймара
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Через час: в Миранчуке есть что-то от Пеле, Марадоны и Месси, но он немного получше
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Ответ Давид Agabekyan
Сегодня выяснилось, что Антон Миранчук это смесь Зидана, Папена, Беркампа и Ван Бастена
Да, причём все они абсолютно не похожи друг на друга. Эдакая сборная солянка.
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Если перейти по хештегу, то видно, что человек с чудинкой. И может носить на руках, но с тем же успехом втоптать в грязь.😁не просто Миранчуку будет.
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Ответ Ебздрогыч
Через час: в Миранчуке есть что-то от Пеле, Марадоны и Месси, но он немного получше
что-то на уровне Высоцкого, но немного выше
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Миранчук может и слегка получше будет, всё-таки этим голландским старпёрам давно за 50
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Вот это игрочище! Бергкамп, Ван Бастен, Зидан и Папен в одном лице. Вот дурачьё сидит в Реалах и Бавариях, упустили такой алмаз!
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Ответ Карпов Стас
Он далеко не красивый!
ужасно красивый)
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И ещё он красивый!
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В нем что-то есть от казаков, которые играли в футбол!
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Все ясно. Президент Сьона в запое
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Бергкампчук
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Вроде не в Голландию перешел или там тоже курят
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Ждем завтрашних новостей, когда отходняк начнется...
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Осторожно, Антон
Береги папен, шквал комплиментов не к добру
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"а ещё в нём есть что-то от Дзолы и Ривалдо" - забыл добавить президент Сьона.

что он несёт - то? курнул что-ли?
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Президент Сьона скоро всех культовых игроков перечислит) конечно комплименты это хорошо, но в меру же надо)
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Ответ Давид Agabekyan
Сегодня выяснилось, что Антон Миранчук это смесь Зидана, Папена, Беркампа и Ван Бастена
Он дивергент.
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Он по странам идёт. Папэн, Зидан - Фр; Бергкамп, Ван Бастен - Голландия. Дальше поехали: Румениге, Клинсманн
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Еще ни минуты не сыграл за Сьон, а президент уже продаёт его в зенит. Маркетинговые штучки уже заработали.))
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Швейцарцы шарят за нейтралитет
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Президент «Сьона» о Миранчуке: «у него Папен Зидана и штурвал голландский»
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Ответ Евгений Сидоров
Вот это игрочище! Бергкамп, Ван Бастен, Зидан и Папен в одном лице. Вот дурачьё сидит в Реалах и Бавариях, упустили такой алмаз!
Так это уже пошел предпродажный прогрев)
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Ответ Burel
Это не тот Константен, что ворота мерил ?
Он самый
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Смородская, переодевайся, мы тебя узнали.
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Пусть у Антона всё сложится.
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Похоже это правда ,любовь
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болелы Сьона уже планируют брать Лигу Чемпионов на след год)))
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Чел с именем Кристиан Константин сравнил двух невероятно техничных голландских форвардов с Антохой
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