Рафу Мира отстранят на два матча «Валенсии» и оштрафуют на фоне подозрений в сексуальном насилии. Форвард будет тренироваться один

Теги Валенсия Рубен Бараха Ла Лига дисквалификации происшествия Рафа Мир Футбол

Рафа Мир пропустит предстоящие два матча «Валенсии».

Испанский клуб оштрафовал футболиста и отстранил на две игры в Ла Лиге из-за ситуации, связанной с подозрениями в сексуальном насилии.

Форвард ранее опубликовал заявление, в котором заявил о своей невиновности.

Нападающий будет тренироваться один на протяжении этой недели и заплатит штраф. Он не сыграет в матчах с «Атлетико» и «Жироной».

Решение принял сам клуб, без участия тренерского штаба.

При этом Рафа Мир уже пообщался с главным тренером команды Рубеном Барахой.

Нападающий «Валенсии» был задержан Гражданской гвардией Испании по обвинению в сексуальном насилии в отношении двух женщин.

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7 комментариев
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Но ведь… презумпция невиновности…
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Было бы странно, если бы было наоборот.
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То есть ничего не доказано, толком не выяснено, только подозрения, но от клуба штраф и отстранение. Нда...
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Культура отмены. Либеральные ценности. Что с них взять. Презумпция невиновности не действует. Все свои задницы спасают. Боятся, что и клуб весь отменят. Позорище.
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Ну и правильно. Надо думать о команде. Его не лишают зарплаты, а просто убрали от других игроков. У нас тоже отправляли в оплачиваемый отпуск сотрудника которого судили в махинациях
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Форвард будет тренироваться один, а то мало ли что!?
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Может уже хватит брать на себя роль судей и принимать меры до вступления в законную силу решения суда?
А то человека оправдывают, а потом вокруг него выжженная земля и никто за это не отвечает.
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