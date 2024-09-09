Рафу Мира отстранят на два матча «Валенсии» и оштрафуют на фоне подозрений в сексуальном насилии. Форвард будет тренироваться один
Рафа Мир пропустит предстоящие два матча «Валенсии».
Испанский клуб оштрафовал футболиста и отстранил на две игры в Ла Лиге из-за ситуации, связанной с подозрениями в сексуальном насилии.
Форвард ранее опубликовал заявление, в котором заявил о своей невиновности.
Нападающий будет тренироваться один на протяжении этой недели и заплатит штраф. Он не сыграет в матчах с «Атлетико» и «Жироной».
Решение принял сам клуб, без участия тренерского штаба.
При этом Рафа Мир уже пообщался с главным тренером команды Рубеном Барахой.
Нападающий «Валенсии» был задержан Гражданской гвардией Испании по обвинению в сексуальном насилии в отношении двух женщин.
А то человека оправдывают, а потом вокруг него выжженная земля и никто за это не отвечает.