Рафу Мира отстранят на два матча «Валенсии» и оштрафуют на фоне подозрений в сексуальном насилии. Форвард будет тренироваться один

Рафа Мир пропустит предстоящие два матча «Валенсии».

Испанский клуб оштрафовал футболиста и отстранил на две игры в из-за ситуации, связанной с подозрениями в сексуальном насилии.

Форвард ранее опубликовал заявление, в котором заявил о своей невиновности.

Нападающий будет тренироваться один на протяжении этой недели и заплатит штраф. Он не сыграет в матчах с «Атлетико» и «Жироной».

Решение принял сам клуб, без участия тренерского штаба.

При этом уже пообщался с главным тренером команды .

Нападающий «Валенсии» был задержан Гражданской гвардией Испании по обвинению в сексуальном насилии в отношении двух женщин.