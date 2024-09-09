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Вдова Годро беременна третьим ребенком. Она сообщила об этом на похоронах Джонни

Вдова Джонни Годро беременна третьим ребенком

Мередит Годро сообщила, что находится на девятой неделе беременности, на похоронах хоккеиста «Коламбуса» и его брата, которые состоялись сегодня. 

Напомним, Джонни Годро и его брата Мэттью сбила машина во время прогулки на велосипедах. Сообщалось, что водитель был в состоянии алкогольного опьянения

«На самом деле у нас семья из пяти человек. Я на девятой неделе беременности, у меня третий ребенок. Это стало полной неожиданностью, но, опять же, Джонни сиял и был очень рад.

Я очень нервничала, потому что, опять же, это стало полной неожиданностью, но его реакцией было то, что он сразу же поцеловал меня и обнял, хотя я была за рулем. После того, как первоначальное волнение улеглось, каждый раз, когда он смотрел на меня, он просто говорил: «Ты чокнутая, ты это знаешь?»

Ноа, нашему старшему сыну, еще нет и двух лет. Менее чем за три года совместной жизни мы создали семью из пяти человек. Это звучит невероятно, но я рассматриваю это как величайшее благословение. Мне очень повезло, что я мать троих детей Джонни, и наш последний ребенок – настоящее благословение, несмотря на эти трудные обстоятельства», – сказала Мередит Годро.

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: The Columbus Dispatch
logoКоламбус
logoНХЛ
logoДжонни Годро
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