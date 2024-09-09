Житель Казани купил 100 билетов на тренировку группы Тутберидзе и раздал их детям из малообеспеченных семей

100 билетов на тренировку группы Тутберидзе купил житель Казани Тимур Усманов.

Эти билеты он раздал детям из малообеспеченных семей.

Об этом сообщил диктор во время мероприятия, которое проходит в центре фигурного катания Этери Тутберидзе в Москве.

Стоимость одного билета составила 10 000 рублей. Всего в продаже было 488 билетов, к началу тренировки в продаже оставалось 159 билетов.

Ранее команда Тутберидзе сообщила, что часть вырученных средств от мероприятия пойдет на закрытие долга мамы фигуристки Арины Парсеговой перед академией Евгения Плющенко.