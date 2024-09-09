Лавров получил футболку с подписью Винисиуса в подарок от главы МИД Бразилии. Российский министр назвал вингера «Реала» одним из любимых игроков

Теги Сборная Бразилии по футболу Реал Мадрид Ла Лига Сергей Лавров игровая форма Политика Винисиус Жуниор ТАСС Футбол

Сергею Лаврову подарили футболку с подписью вингера «Реала» Винисиуса.

Министр иностранных дел Бразилии Мауро Виэйра встретился со своим российским коллегой в Эр-Рияде.

«Она подписана Винисиусом Жуниором, одним из игроков нашей сборной», – отметил глава бразильского МИД, передавая Лаврову футболку в цветах национальной команды.

«Да, он один из моих любимых», – ответил на это министр иностранных дел России.

36 комментариев
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Одна из немногих новостей, если не единственная, где Лавров и Вини будут в одном предложении)
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В ответ вынесли футболку Караваева.
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Если не вежливость, то прикольно)
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Ответ andrei.danilenko2011
Да Лошадка без подсказки помощников игровую позицию Винисиуса не назовет, хорошо если Реалы не перепутает. Один из любимых, ага)
Ты без подсказки слова нужного написать не можешь, а все туда же
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Ответ Иван Иванов
Лоббирует переход в Спартак, со словами: "У нас не Испания и расизму места нет!"
ага, а потом его позовут на какое нибудь шоу-прожарку, где 95% шуток будут расистскими, чтобы так сказать на контрасте впечатлить.
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Лоббирует переход в Спартак, со словами:
"У нас не Испания и расизму места нет!"
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Ответ Иван Иванов
Лоббирует переход в Спартак, со словами: "У нас не Испания и расизму места нет!"
и вместо кого его ставить в состав?
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Перепутал с Марио, бывает)
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Ответ Дэни М
Правильно думал, Лавров в душе не знает кто такой свини
зачем ты так о себе
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А Винни в курсе, какой падали футболки с его подписью дарят?
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Ответ JENNINGS
Одна из немногих новостей, если не единственная, где Лавров и Вини будут в одном предложении)
И то все подумают про Вини Пуха.
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Ответ Vatikan
и вместо кого его ставить в состав?
В ротацию взять, под Зиньковским посидит.
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Ответ Мартинелли
Комментарий удален модератором
Мартинелли со Спорца и Винисиус?
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Какого лешего эта спортивная новость делает на нашем внешне политическом сайтике!?
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Ну все логично, у одного на уме/языке расизм, у другого - "русофобия"
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Вот уж не думал, что Вини котируется в российской среде
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Ответ QueenAmidala
Китайского
Санкций тебе мало?
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Ответ Do you know?_1116343357
Почему? Лавров это глыба мировой дипломатии, винисиус топ игрок, все нормально.
Глыба...Насмешил, конечно, бот двухнедельный.
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Ответ Коразон До
И то все подумают про Вини Пуха.
Китайского
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Грят, Сергей Виктооович свой телефон с символикой Спартака поменял на более праймовую символику. Ему нравится игра бразильцев.
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Мне больше по душе Федя и Джуд.
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они похожи
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Дурак дурака видит издалека))
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Комментарий удален модератором
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