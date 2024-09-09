Лавров получил футболку с подписью Винисиуса в подарок от главы МИД Бразилии. Российский министр назвал вингера «Реала» одним из любимых игроков

Сергею Лаврову подарили футболку с подписью вингера «Реала» Винисиуса.

Министр иностранных дел Мауро Виэйра встретился со своим российским коллегой в Эр-Рияде.

«Она подписана , одним из игроков нашей сборной», – отметил глава бразильского МИД, передавая Лаврову футболку в цветах национальной команды.

«Да, он один из моих любимых», – ответил на это министр иностранных дел России.