Леон Классен: «В Германии в воскресенье все закрыто, а в Москве каждый день все круглосуточно работает. В России есть сервис и приложения, которых нет в Германии»

Леон Классен ответил на вопрос о различиях России и Германии.

– Ты поиграл и в Германии, и в России. Кем ты сам себя считаешь: русским или немцем?

– Тяжело сказать... Я родился и вырос в Германии, но русские корни дают о себе знать.

Я провел хорошие 2,5 года в России, меня окружали очень приятные люди. Но не стал бы говорить, кто я больше: русский или немец.

Сам я себя называю русским немцем!

– Три главных различия России и Германии?

– В Германии в воскресенье все закрыто, а в Москве каждый день все круглосуточно работает.

Еще в России есть сервис и приложения, которых нет в Германии.

Ну и, конечно, пробки, а также очень много людей, – сказал бывший футболист « » , перешедший в датский «Люнгбю».