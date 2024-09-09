Леон Классен: «В Германии в воскресенье все закрыто, а в Москве каждый день все круглосуточно работает. В России есть сервис и приложения, которых нет в Германии»
Леон Классен ответил на вопрос о различиях России и Германии.
– Ты поиграл и в Германии, и в России. Кем ты сам себя считаешь: русским или немцем?
– Тяжело сказать... Я родился и вырос в Германии, но русские корни дают о себе знать.
Я провел хорошие 2,5 года в России, меня окружали очень приятные люди. Но не стал бы говорить, кто я больше: русский или немец.
Сам я себя называю русским немцем!
– Три главных различия России и Германии?
– В Германии в воскресенье все закрыто, а в Москве каждый день все круглосуточно работает.
Еще в России есть сервис и приложения, которых нет в Германии.
Ну и, конечно, пробки, а также очень много людей, – сказал бывший футболист «Спартака» Леон Классен, перешедший в датский «Люнгбю».
В Германии действительно почти ничего не работает в воскресенье и на праздники
Да и в будние дни магазины до 8 вечера :))
О чем спрашиваешь, о том и отвечает !
У нас же главное достижение доставка в Москве ,
а главная забота - не снижать качество латте и смузи !
хорошо ли это?
Сам больше любил в выходные и ночью работать.
Вот так правильно