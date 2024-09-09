Леон Классен: «В Германии в воскресенье все закрыто, а в Москве каждый день все круглосуточно работает. В России есть сервис и приложения, которых нет в Германии»

Теги Спартак премьер-лига Россия бундеслига Германия Леон Классен Футбол

Леон Классен ответил на вопрос о различиях России и Германии.

– Ты поиграл и в Германии, и в России. Кем ты сам себя считаешь: русским или немцем?

– Тяжело сказать... Я родился и вырос в Германии, но русские корни дают о себе знать.

Я провел хорошие 2,5 года в России, меня окружали очень приятные люди. Но не стал бы говорить, кто я больше: русский или немец.

Сам я себя называю русским немцем!

– Три главных различия России и Германии?

– В Германии в воскресенье все закрыто, а в Москве каждый день все круглосуточно работает.

Еще в России есть сервис и приложения, которых нет в Германии.

Ну и, конечно, пробки, а также очень много людей, – сказал бывший футболист «Спартака» Леон Классен, перешедший в датский «Люнгбю».

91 комментарий
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Ответ выходец из убежища
И в чём он не прав?
А почему он должен быть не прав? Что за комплексы? Россия - не Зимбабве, чтобы не найти позитива.
+34
0
+34
Ответ Pigmalion
Жаль, что далеко не все знают, что это из-за рабского положения работника))))))))))) не так уж много и образованных в наше время, кто знает и слушает Екатерину Михайловну)))))))))))))))
в Германии профсоюзы и закон защищают права работяг, в каком-нибудь Rewe, в Росси на права работяг в каком-нибудь Магните всем насрать, а профсоюзы отсутствуют, как вид.))
+27
-6
+21
Ну это правда
В Германии действительно почти ничего не работает в воскресенье и на праздники

Да и в будние дни магазины до 8 вечера :))
+21
-2
+19
Ответ выходец из убежища
И в чём он не прав?
Как же уже задолбал этот тупой вопрос чуть ли не в каждой новости с вопросами кому то.
+23
-5
+18
Ответ выходец из убежища
И в чём он не прав?
Да во всём он прав !
О чем спрашиваешь, о том и отвечает !
У нас же главное достижение доставка в Москве ,
а главная забота - не снижать качество латте и смузи !
+20
-4
+16
И Ютуб летает)
+24
-10
+14
Ответ Max Maximus
Ну это правда В Германии действительно почти ничего не работает в воскресенье и на праздники Да и в будние дни магазины до 8 вечера :))
Только в приличных странах вроде Боснии, Сербии и Албании что-то в воскресенье и работает !
+14
-2
+12
это значит, что кто-то ради тебя работает в воскресенье и по ночам

хорошо ли это?
+18
-7
+11
И в чём он не прав?
+31
-22
+9
Ответ выходец из убежища
И в чём он не прав?
А кроме приложений и сервиса больше плюсов он не нашёл? Как-то скудновато, не находите?
+12
-4
+8
Ответ Nuri Shaw
Три главных различия Москвы и Германии? Вот так правильно
Открою секрет: почти в каждом городе РФ по воскресеньям все работает 👌а в крупных (и не очень) и сервис есть, и приложухи.
+11
-3
+8
Я не знаю, что там в Германии, и знать не хочу) Так-же не хочу знать, что в Америке, или Украине, я там не живу. Я хочу знать, что в России. Что первое приходит на ум? Выхожу из дома, маршрутка, которая едет в Глобус за едой и алкоголем, везёт меня бесплатно, а на лыжероллерную трассу за 50 рублей!🙂
+7
0
+7
Ответ Vadim Medvedev
это значит, что кто-то ради тебя работает в воскресенье и по ночам хорошо ли это?
Да.
+10
-4
+6
Ответ Vadim Medvedev
это значит, что кто-то ради тебя работает в воскресенье и по ночам хорошо ли это?
Это значит что в другой день он отдыхает,когда работаешь ты
+10
-4
+6
Поэтому все это отвлекало от футбола
+6
-1
+5
Как это ни покажется кому-то удивительным, но это правда. С точки зрения времени работы магазинов и сферы услуг, по качеству интернета - Россия далеко впереди не только Германии, но и большинства стран Европы.
+7
-3
+4
Потому что в развитых странах работают профсоюзы и за переработку большие выплаты.А у нас в сферах услуг работают в основном мигранты
+4
0
+4
Жаль, что далеко не все знают, что это из-за рабского положения работника))))))))))) не так уж много и образованных в наше время, кто знает и слушает Екатерину Михайловну)))))))))))))))
+16
-12
+4
Ответ Max Maximus
Ну это правда В Германии действительно почти ничего не работает в воскресенье и на праздники Да и в будние дни магазины до 8 вечера :))
Это говорит о том, что населению не нужно батрачить как проклятым, чтобы зарабатывать на жизнь. При этом иметь время на отдых и семью
+6
-3
+3
Ответ Мишаня Кашников
Комментарий удален модератором
Бред какой. Работа магазинов в воскресенье это показатель уровня жизни чтоли?
+2
0
+2
Ответ Сергей Сорока
У нас открылась госпрограмма, по которой каждой мало-мальски публичной личности поручают рассказывать, как хорошо в России?
Он что то не так сказал?
+7
-5
+2
Ответ Vitezslav
Комментарий удален модератором
Во Вьетнаме в воскресенье везде октрыто, в Германии нет. ВЬЕТНАМ>
+8
-6
+2
Ответ Max Maximus
Ну это правда В Германии действительно почти ничего не работает в воскресенье и на праздники Да и в будние дни магазины до 8 вечера :))
Это неправда. Есть частные лавки - хочешь работать в воскресенье и праздники - пожалуйста. Азиатов и арабов в Германии достаточно. Но сети не работают, потому что не могут зависть от того, хотят или нет их сотрудники батрачить в воскресенье.
+2
0
+2
Ответ Vadim Medvedev
это значит, что кто-то ради тебя работает в воскресенье и по ночам хорошо ли это?
Да. Он не бесплатно работает. У него работа по сменам.
+2
0
+2
норм наброс. погнали!
+3
-1
+2
Ответ Togliattinec
много таких, которые прям горят желанием в выходные работать?
Учитывая повышающий коэф, думаю таких немало.
Сам больше любил в выходные и ночью работать.
+1
0
+1
Ответ Sminem
был в этой вашей Европе, безопасности нет деревня. таких сервисов как в Москве нигде не встречал
По России в плане сервиса тоже от Москвы далеко не отстают, тем более по банковским приложениям единым для всей страны по крайней мере, те же магазины все работают в отличие от Германии...
+2
-1
+1
Три главных различия Москвы и Германии?

Вот так правильно
+6
-5
+1
Ответ Сергей Сорока
У нас открылась госпрограмма, по которой каждой мало-мальски публичной личности поручают рассказывать, как хорошо в России?
А в России плохо разве?
+7
-6
+1
Ответ Pigmalion
А если работяга хочет работать в воскресенье, кто его защитит?
его ничего не ограничивает - достаточно найти сферу деятельности, в которой работают не только 5/2))
+1
0
+1
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