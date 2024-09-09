У Холанда 32 гола в 35 матчах за Норвегию, до рекорда – 1 мяч. Эрлинг забил 8 голов за 6 игр сезона
Эрлинг Холанд забил 32 гола в 35 матчах за сборную Норвегии.
Нападающий «Манчестер Сити» принес Норвегии победу над Австрией (2:1) в матче 2-го тура Лиги наций, отличившись на 80-й минуте.
24-летний форвард находится в 1 мяче от статуса лучшего бомбардира в истории национальной команды. На данный момент рекорд по голам за Норвегию принадлежит Йергену Юве, выступавшему за команду с 1928 по 1937 год – он забил 33 гола в 45 матчах за национальную команду.
В 6 матчах сезона Эрлинг забил 8 голов за клуб и сборную. Полная статистика Холанда доступна здесь.
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Фантастика
И кстати разговоры про слабость сборной Норвегии не состоятельны, у них вполне средняя европейская сборная, есть минимум два топ игрока мирового уровня, которые играли бы практически в любой сборной мира и ещё костяк из хороших игроков топ6 чемпионатов.