У Холанда 32 гола в 35 матчах за Норвегию, до рекорда – 1 мяч. Эрлинг забил 8 голов за 6 игр сезона

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Сборная Австрии по футболу сборная Норвегии по футболу рекорды Лига наций УЕФА Эрлинг Холанд Футбол

Эрлинг Холанд забил 32 гола в 35 матчах за сборную Норвегии.

Нападающий «Манчестер Сити» принес Норвегии победу над Австрией (2:1) в матче 2-го тура Лиги наций, отличившись на 80-й минуте.

24-летний форвард находится в 1 мяче от статуса лучшего бомбардира в истории национальной команды. На данный момент рекорд по голам за Норвегию принадлежит Йергену Юве, выступавшему за команду с 1928 по 1937 год – он забил 33 гола в 45 матчах за национальную команду.

В 6 матчах сезона Эрлинг забил 8 голов за клуб и сборную. Полная статистика Холанда доступна здесь.

25 комментариев
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Ответ Saddam Huseyn
Интересно, в его возрасте кто-нибудь столько забивал за сборную?
Да . Мусерский. Но это было в волейболе
+23
0
+23
Сколько он еще наколотит, рекорд будет вечно стоять
+20
-1
+19
Ответ Saddam Huseyn
Интересно, в его возрасте кто-нибудь столько забивал за сборную?
Причем за сборную мягко говоря не очень сильную
+19
0
+19
Интересно, в его возрасте кто-нибудь столько забивал за сборную?
+13
0
+13
Ответ Nuri Shaw
Не побьет скриньте
Сегодня точно нет.
+8
0
+8
Ответ Nuri Shaw
Не побьет скриньте
Пугающий комментарий.
Если что-то знаете про летящий на Землю огромный астероид, то расскажите всем, пожалуйста . Мы тоже хотим прожить последние дни как по-кайфу, не думая о будущем
+7
0
+7
Кто-то догоняет Роналду, а кто-то догоняет Мистера Биста
+3
0
+3
Не побьет скриньте
+6
-4
+2
Ответ Nuri Shaw
Терпеть не могу общение на "вы" в интернетах
Значит мы правы)
+1
0
+1
Ответ Мнедваразаповторятьненадо
Вы наверное имеете ввиду пездес который покашливает?
Сорян мой личный заеб
0
0
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Ответ Алексей Мишин
Кто-то догоняет Роналду, а кто-то догоняет Мистера Биста
Догоняет)))) пару голов всего осталось)))
0
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Ответ Человек1991
Эффект Европейского отбора )) У Холланда за скромную Норвегию гол за матч ) У Месси, Пеле, Мбаппе, Холланда, Кейна, Лукаку, Суареса, Левандовски, Вильи, Клозе, Неймара, Ромарио, Рональдо, Дзюбы лучше процент гола в среднем за матч чем у Роналду. ))
Роналду в европейских отборах не участвовал?)
+2
-2
0
Почти гол за игру. В сборной Норвегии.
Фантастика
0
0
0
Ответ Мнедваразаповторятьненадо
:)
ДАМЫ И ГОСПОДА ПРИВЕТСВУЙТЕ НОВОГО БОТА
0
0
0
Ответ Nuri Shaw
Фублятт аж кхекать начинаю
:)
0
0
0
Ответ Мнедваразаповторятьненадо
Вы наверное имеете ввиду пездес который покашливает?
Фублятт аж кхекать начинаю
0
0
0
Локомотив!
0
0
0
Ответ Мнедваразаповторятьненадо
Вы наверное имеете ввиду пездес который покашливает?
Терпеть не могу общение на "вы" в интернетах
0
0
0
Ответ Ллб
Пугающий комментарий. Если что-то знаете про летящий на Землю огромный астероид, то расскажите всем, пожалуйста . Мы тоже хотим прожить последние дни как по-кайфу, не думая о будущем
Это будет пездес
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Машина, Уле)
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реально крутой футболист.
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Коряво но закатил свой гол, но если по игре то даже второй столб Серланд был активнее.
И кстати разговоры про слабость сборной Норвегии не состоятельны, у них вполне средняя европейская сборная, есть минимум два топ игрока мирового уровня, которые играли бы практически в любой сборной мира и ещё костяк из хороших игроков топ6 чемпионатов.
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То есть Холанд - первый игрок в истории, участвующий в европейских отборах? Или он забивает, потому что сборная очень слабая?
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