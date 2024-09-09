У Мбаппе 1 гол в 8 последних матчах за сборную Франции. Килиан не забил Бельгии, выйдя на замену во 2-м тайме

Теги Реал Мадрид Сборная Франции по футболу Ла Лига Сборная Бельгии по футболу Евро-2024 Килиан Мбаппе Лига наций УЕФА Футбол

Килиан Мбаппе вновь не смог отличиться за сборную Франции.

Сегодня форвард, представляющий «Реал», не забил в матче Лиги наций с Бельгией (2:0). Мбаппе вышел на поле на 67-й минуте, заменив Рандаля Коло-Муани.

В последних 8 матчах за сборную Франции нападающий забил лишь один гол – Польше на Евро-2024. Мбаппе не удалось забить в четырех других матчах емпионата Европы, в товарищеском матче с Канадой перед турниром, а также в матче 1-го тура Лиги наций против Италии (1:3).

В 2024 году Мбаппе провел 11 матчей в составе сборной Франции и забил два гола. Его подробную статистику можно найти здесь.

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14 комментариев
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это ему не гибралтар
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Перестал решать, но знатно пробил по воробьям. Пока все идёт к тому, что пересидел он в ПСЖ и перестал развиваться, тот же Винни заметно прибавил, а Мбаппе пока в стагнации.
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Черепашка ниндзя теперь просто черепашка🐸
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Ответ Burel
А что случилось ? Опять пенальти не дали ?😥
А что такое? Мбаппе собрался побить рекорд Месси по пенальти на одном турнире?
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Главное черепахян в Реале)))))
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И тот гол с пенальти у Мбаппенальти ))
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Ответ Александр Александров
это ему не гибралтар
...испанский
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