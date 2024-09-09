У Мбаппе 1 гол в 8 последних матчах за сборную Франции. Килиан не забил Бельгии, выйдя на замену во 2-м тайме
Килиан Мбаппе вновь не смог отличиться за сборную Франции.
Сегодня форвард, представляющий «Реал», не забил в матче Лиги наций с Бельгией (2:0). Мбаппе вышел на поле на 67-й минуте, заменив Рандаля Коло-Муани.
В последних 8 матчах за сборную Франции нападающий забил лишь один гол – Польше на Евро-2024. Мбаппе не удалось забить в четырех других матчах емпионата Европы, в товарищеском матче с Канадой перед турниром, а также в матче 1-го тура Лиги наций против Италии (1:3).
В 2024 году Мбаппе провел 11 матчей в составе сборной Франции и забил два гола. Его подробную статистику можно найти здесь.