Ямаль надеется на восстановление отношений «Барсы» и сборной Испании. Вингер «чувствует себя втянутым в конфликт, за который не несет ответственности» (As)

Ламин Ямаль хочет восстановление отношений «Барселоны» и сборной Испании.

Ранее стало известно , что 18-летний вингер «Барселоны» Ламин Ямаль не сыграет против Грузии и Турции в квалификации ЧМ-2026. В Королевской федерации футбола Испании удивились тому, что футболист без уведомления прошел процедуру для лечения дискомфорта в области паха.

По информации As, Ямаль выразил желание сыграть в Финалиссиме в 2026 году и надеется, что к тому времени «отношения между клубом и федерацией будут восстановлены».

«Ламин чувствует себя втянутым в конфликт, за который он не несет ответственности. Он хочет как можно скорее восстановиться и сыграть как можно лучше в этот очень важный сезон, учитывая вызовы, которые ему предстоит преодолеть в «Барселоне» и на чемпионате мира», – сообщил источник.