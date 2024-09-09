Гурцкая о Гуарирапе и ЦСКА: «Пытаются договориться с «Сочи». Нападающий требуется, мягко говоря, а привезти кого-то сейчас точно не получится»

Теги ЦСКА премьер-лига Россия возможные трансферы Первая лига Сочи Сауль Гуарирапа Тимур Гурцкая Это футбол, брат! Футбол

Тимур Гурцкая рассказал о переговорах ЦСКА по трансферу Сауля Гуарирапы.

«ЦСКА, мягко говоря, требуется нападающий. У меня есть информация, что они пытаются договориться с «Сочи» по Гуарирапе.

Этот трансфер еще не завершен, они в переговорном процессе. Успеют ли они договориться за два дня? Потому что привезти кого-то сейчас у ЦСКА точно не получится», – сказал футбольный агент в шоу «Это футбол, брат!»

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5 комментариев
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Парень под Сычевым сидит. Топ усиление
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ЦСКА в последнее время только и делает, что пытается. Все трансферное окно булки мнут, а потом "привезти кого-то за два дня у ЦСКА точно не получится". Почему мать вашу за два дня?! Чем все трансферное окно занимались?! Зла не хватает!
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Сочи требует деньги за Гуарирапу, ЦСКА готов расплатиться бонусами Сберспасибо)
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Ответ Adanilove1991
Парень под Сычевым сидит. Топ усиление
Под Дмитрием?
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