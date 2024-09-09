Гурцкая о Гуарирапе и ЦСКА: «Пытаются договориться с «Сочи». Нападающий требуется, мягко говоря, а привезти кого-то сейчас точно не получится»
Тимур Гурцкая рассказал о переговорах ЦСКА по трансферу Сауля Гуарирапы.
«ЦСКА, мягко говоря, требуется нападающий. У меня есть информация, что они пытаются договориться с «Сочи» по Гуарирапе.
Этот трансфер еще не завершен, они в переговорном процессе. Успеют ли они договориться за два дня? Потому что привезти кого-то сейчас у ЦСКА точно не получится», – сказал футбольный агент в шоу «Это футбол, брат!»