Гурцкая о Гуарирапе и ЦСКА: «Пытаются договориться с «Сочи». Нападающий требуется, мягко говоря, а привезти кого-то сейчас точно не получится»

Тимур Гурцкая рассказал о переговорах ЦСКА по трансферу Сауля Гуарирапы.

« , мягко говоря, требуется нападающий. У меня есть информация, что они пытаются договориться с « » по .

Этот трансфер еще не завершен, они в переговорном процессе. Успеют ли они договориться за два дня? Потому что привезти кого-то сейчас у ЦСКА точно не получится», – сказал футбольный агент в шоу «Это футбол, брат!»