CAS отклонил апелляции по допинговым делам Слепцовой и Устюгова
Международный союз биатлонистов (IBU) объявил о дисквалификации Евгения Устюгова и Светланы Слепцовой в феврале 2020 года.
«CAS отклонил апелляцию Устюгова и Слепцовой на вердикты первой инстанции по их делам о нарушении антидопинговых правил», – сообщается на сайте IBU.
Олимпийская чемпионка и чемпионка мира Слепцова была дисквалифицирована за использование остарина на 2 года с 11 февраля 2020-го, аннулированы все ее результаты в сезоне-2013/14.
Двукратный олимпийский чемпион Устюгов был признан виновным в употреблении оксандролона и дисквалифицирован с 13 февраля 2020-го. Аннулированы все результаты спортсмена с 27 августа 2013-го и до конца карьеры – весны 2014 года.
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