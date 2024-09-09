CAS отклонил апелляции по допинговым делам Слепцовой и Устюгова

CAS отклонил апелляции Слепцовой и Устюгова по допинговым делам

Международный союз биатлонистов (IBU) объявил о дисквалификации Евгения Устюгова и Светланы Слепцовой в феврале 2020 года.

«CAS отклонил апелляцию Устюгова и Слепцовой на вердикты первой инстанции по их делам о нарушении антидопинговых правил», – сообщается на сайте IBU .

Олимпийская чемпионка и чемпионка мира Слепцова была дисквалифицирована за использование остарина на 2 года с 11 февраля 2020-го, аннулированы все ее результаты в сезоне-2013/14.

Двукратный олимпийский чемпион Устюгов был признан виновным в употреблении оксандролона и дисквалифицирован с 13 февраля 2020-го. Аннулированы все результаты спортсмена с 27 августа 2013-го и до конца карьеры – весны 2014 года.

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