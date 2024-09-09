КХЛ. «Авангард» примет «Ак Барс», «Спартак» сыграет с минским «Динамо», «Локомотив» против СКА

9 сентября пройдут очередные матчи Фонбет Чемпионата КХЛ

«Авангард» примет «Ак Барс», «Торпедо» сыграет с «Автомобилистом», «Спартак» – с минским «Динамо», «Локомотив» будет противостоять СКА.

Фонбет Чемпионат КХЛ

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица КХЛ

Статистика КХЛ