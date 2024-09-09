У СКА 2 поражения в 3 матчах сезона. Сегодня команда Ротенберга уступила «Локомотиву»
СКА проиграл 2 из 3 матчей на старте сезона
Сегодня команда Романа Ротенберга уступила «Локомотиву» в матче Фонбет Чемпионата КХЛ (0:2).
Ранее в этом сезоне петербуржцы проиграли «Металлургу» (4:5 ОТ) и победили «Ладу» (3:1).
12 сентября СКА примет «Трактор».
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Sports
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