У СКА 2 поражения в 3 матчах сезона. Сегодня команда Ротенберга уступила «Локомотиву»

СКА проиграл 2 из 3 матчей на старте сезона

Сегодня команда Романа Ротенберга уступила «Локомотиву» в матче Фонбет Чемпионата КХЛ (0:2).

Ранее в этом сезоне петербуржцы проиграли «Металлургу» (4:5 ОТ) и победили «Ладу» (3:1).

12 сентября СКА примет «Трактор».