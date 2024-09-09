Флик – лучший тренер Ла Лиги в августе. «Барселона» выиграла 4 из 4 матчей с общим счетом 13:3

Ханси Флик признан лучшим тренером Ла Лиги в августе.

Немецкий специалист, возглавляющий «Барселону», одержал четыре победы в четырех матчах в чемпионате с разницей мячей 13:3.

Каталонцы обыграли «Валенсию» (2:1), «Атлетик» (2:1), «Райо Вальекано» (2:1) и «Вальядолид» (7:0).

На победу в номинации также претендовали (« ») и (« »).

Флик возглавил «Барселону» перед этим сезоном, заменив Хави.