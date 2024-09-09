Флик – лучший тренер Ла Лиги в августе. «Барселона» выиграла 4 из 4 матчей с общим счетом 13:3
Ханси Флик признан лучшим тренером Ла Лиги в августе.
Немецкий специалист, возглавляющий «Барселону», одержал четыре победы в четырех матчах в чемпионате с разницей мячей 13:3.
Каталонцы обыграли «Валенсию» (2:1), «Атлетик» (2:1), «Райо Вальекано» (2:1) и «Вальядолид» (7:0).
На победу в номинации также претендовали Марселино Гарсия Тораль («Вильярреал») и Луис Гарсия («Алавес»).
Флик возглавил «Барселону» перед этим сезоном, заменив Хави.