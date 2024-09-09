Флик – лучший тренер Ла Лиги в августе. «Барселона» выиграла 4 из 4 матчей с общим счетом 13:3

Теги Барселона Вильярреал Марселино Гарсия Тораль Ла Лига рейтинги Алавес Ханс-Дитер Флик Луис Гарсия Футбол

Ханси Флик признан лучшим тренером Ла Лиги в августе.

Немецкий специалист, возглавляющий «Барселону», одержал четыре победы в четырех матчах в чемпионате с разницей мячей 13:3.

Каталонцы обыграли «Валенсию» (2:1), «Атлетик» (2:1), «Райо Вальекано» (2:1) и «Вальядолид» (7:0).

На победу в номинации также претендовали Марселино Гарсия ТоральВильярреал») и Луис ГарсияАлавес»).

Флик возглавил «Барселону» перед этим сезоном, заменив Хави.

48 комментариев
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Реально заслужил. 👏
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Ответ Гномович!
Комментарий скрыт
как же ты любишь Барселону!*
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Тут особо без вариантов.
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Ответ Гномович!
Комментарий скрыт
Да-да. Ты топ тип людей которые в 2024 году продолжают убеждать себя и других что Роналду лучший игрок в истории
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Дай Бог чтобы Барселона много добилась при нем. И ведь играют много юных воспитанников Ла массии, и это нет ещё 4 х ключевых игроков! браво Флик. отлично 👍
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Ответ ното Noto
Пару поражений и уже будешь писать верните Хави.
Хави эмоционально слабее. У Фотка хоть какой-то тренерский характер есть
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Ответ Гномович!
Комментарий скрыт
хватит врать.блин человеку под 70 , а заниматься больше не чем....
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Ответ Гномович!
Не поможет, ты уже в комменте расскзал почему до тебя не дойдет.
А всё-таки?
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Ответ Warponoob !
Да-да. Ты топ тип людей которые в 2024 году продолжают убеждать себя и других что Роналду лучший игрок в истории
в точку)))) лайк
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Ответ Гномович!
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Если не затруднит, можешь мне глупому объяснить почему он лучше? Желательно использовать факты, а не мнения вроде "за ним интереснее смотреть"
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Ответ иди поплачь
Вернулись, чтобы править 💪💪💪 Реал жди - Барса идет!💪
В Лигу Европы
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Ответ Just Tonight
вот с айфона как раз-таки все норм, а именно с айпада вылетает, блин. прошивка последняя
А как сейчас на айфон установить можно ? в апп сторе вроде как нету
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Ответ Just Tonight
вот с айфона как раз-таки все норм, а именно с айпада вылетает, блин. прошивка последняя
Попробуй кэш приложения почистить, может багнутый пакет загрузил
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Ответ Фанат Доры Дуры
На айфоне тоже бывает вылетает
вот с айфона как раз-таки все норм, а именно с айпада вылетает, блин. прошивка последняя
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Ответ Гномович!
Так я признаю что это левый ЗМ Роналду...в отличие от вас я признаю липовый ЗМ...а вы даже если весь мир смеется с ваших детских отмазок, вы все равно пытаетесь втирать что все честно у Месси)) А про то что Месси получил ЗМ потому что он был лучшим в Барсе< такого даже у школьников на спортсе не видел, просто топище))чтобы получить ЗМ оказывается должен быть лучшим в Барсе))ждем ЗМ Ямаля в этом сезоне)
Вау, может потому что Барса была ведущим клубом в мире в то время? И выиграла Ла лигу? Это хорошо, что ты признаешь несправедливым ЗМ 2013. Но значит ли это, что я должен признать один из ЗМ Месси несправедливым? А с чего бы, если всё окей? Если ты раньше не встречал такие аргументы, то это твои проблемы что ты спорил с менее опытными людьми
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Ответ Гномович!
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Люди давно знают что он ныряльщик и нытик))
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Ответ Гномович!
Ну вот как вот с такими как вы общаться?? там же чугунная кастрюля))Месси был лучшим в Барселоне) то есть Снайдер лучший ассистент ЛЧ со статой 3+7, финалист ЧМ и лучший бомбардир ЧМ на равне с Форланом, Виллья, Мюллером, не заслужил...а месси c вылетом из ЛЧ, вылетом 4-0 с ЧМ и 0 голами на ЧМ заслужил...но это не главное, главное что он был лучшим в Барсе))...в 2010 за стату а не за трофеев получил< потому что тогда голы были важнее в Ла Лиге, а в 2021 за Копу уже, так как в 2021 голы уже не важны, важгл Копа)))в 2021 провел хороший клубный сезон где взял 3 место в ЛЛ и разгромнно вылетел из ЛЧ)) а Левандовски с ЗБ, с одним из лучших результатов в 21 веке 69 голов за год, провел хуже месси)))месси даже в топ-5 не было по голам в 2021) ты что там куришь?? ))) как можно такую дичь нести?
То есть мы собираемся забыть, как Роналду получил ЗМ 2013 за один матч со Швецией?
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Ответ Гномович!
Если ты мне расскажешь за что Месси получил ЗМ в 2010 и 2021, разницу между ними. То я напишу почему Рон лучший в истории футбола.
А, отлично. Месси получил в 2010 потому что он был лучшим в Барселоне. Вообще лучше это познавать в сравнении. Кто главные соперники? Снайдер и Иньеста. Иньеста 4 месяца провел на травме, в Барселоне выиграл то же, что и Месси. Выиграл ЧМ(как и много других испанских игроков), но не был лучшим игроком(Форлан). Снайдер. Опять же не был лучшим игроком не только всего ЧМ, но и сборной Нидерландов(Роббен), выиграл Требл, как и много других игроков Интера. В целом в клубном сезоне особо ничем не выделялся. 2021. Левандовский выиграл Бундеслигу, в которой никогда не было конкуренции. Месси провел хороший клубный сезон+выиграл Копу как лучший игрок. Левандовский само собой в сборной ничего не показал. Пойдёт?
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Заслужил
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Сорри что не в тему, но стало вылетать приложение Спортса на айпаде. У меня одного такая проблема? Запускаю приложение, только хочу пролистать новости, как тут же вылет(
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Ответ Альберт Багаутдинов
Блин! А я говорил что нужно оставить Хави:( Флика я люблю как тренера!
Пару поражений и уже будешь писать верните Хави.
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При Флике поменялась структура игры, собственно это самое главное для Барселоны
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А ведь все просили оставить Хави
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Барселона лучшая команда во всем мире в августе - заголовок должен быть так ! Понимаю , что на дистанции такого не будет , но можно помечтать . Короткая скамейка и травмы дадут о себе знать , но как главный фанат Барселоны - верю в чудеса !
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Полностью заслужил. Надеюсь,что дальше продолжит в том же духе.
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Здесь даже не обсуждается что он лучший.
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Из рубрики "кто бы сомневался".)
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