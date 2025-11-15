«Ляпы были даже у Яшина и Акинфеева. На Сафонове сказывается отсутствие игрового опыта». Колосков о голе от Перу

Вячеслав Колосков: ляпы были не только у Сафонова, но и у Яшина с Акинфеевым.

Вячеслав Колосков поддержал вратаря сборной России Матвея Сафонова, не выручившего в эпизоде с пропущенным голом в товарищеском матче с Перу (1:1).

«Мы прекрасно понимаем, что «ПСЖ» никогда не приобрел бы Сафонова, если бы тот был посредственным вратарем. Матвей – хороший и качественный голкипер, играющий в одной из самых сильных команд Европы. Никаких вопросов к его квалификации нет.

Подобные ляпы бывают со всеми. Они были даже у Яшина и Акинфеева. На игре Сафонова сказывается отсутствие игрового опыта, поэтому он и пропустил нелепый гол от нападающего сборной Перу.

Карпин ведь сказал, если бы матч был официальным и за очки, то он мог бы не поставить Сафонова в стартовом составе. Матчем против Перу он хотел так поддержать хорошего игрока. Сафонов – надежный вратарь, что тут спорить. В этом решении я поддерживаю Карпина», – сказал почетный президент РФС.