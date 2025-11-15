Сака хочет провести в «Арсенале» всю карьеру, клуб настроен так же. Идут переговоры о новом контракте
Букайо Сака хочет всю карьеру провести в «Арсенале».
Букайо Сака не хочет покидать «Арсенал».
Как сообщил инсайдер Фабрицио Романо, вингер хочет провести в составе лондонского клуба всю карьеру. «Канониры» настроены так же.
Отмечается, что переговоры о заключении нового контракта проходят успешно. Ожидается, что скоро стороны согласуют все параметры сделки.
В этом сезоне Сака провел 9 матчей в АПЛ и забил 3 гола. Подробно со статистикой 24-летнего англичанина можно ознакомиться здесь.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: GiveMeSport
