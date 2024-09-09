«Торпедо» одержало первую победу в сезоне – над «Автомобилистом» (3:1)

«Торпедо» одержало первую победу в новом сезоне

Команда Игоря Ларионова обыграла «Автомобилист » в матче регулярного сезона Фонбет Чемпионата КХЛ (3:1).

Это первая победа нижегородцев в сезоне-2024/25. Ранее они уступили «Северстали» (0:3) и «Ак Барсу» (2:3 Б).

12 сентября «Торпедо » сыграет с ЦСКА на выезде.