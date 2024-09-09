Семак – Winline лучший тренер РПЛ в июле и августе. Станкович победил в голосовании болельщиков
Сергей Семак назван лучшим тренером РПЛ в июле и августе.
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак стал обладателем награды Winline лучшему тренеру месяца в Мир РПЛ по итогам июля и августа.
В число претендентов также входили Мурад Мусаев («Краснодар»), Михаил Галактионов («Локомотив»), Деян Станкович («Спартак»), Марко Николич (ЦСКА) и Марцел Личка («Динамо»).
В каждом голосовании победили разные тренеры: Семак получил большинство голосов экспертов РПЛ, у комментаторов «Матч Премьер» первым стал Галактионов, а у болельщиков – Станкович.
Так как при равенстве побед преимущественный выбор закреплен за лидером голосования экспертов РПЛ, обладателем награды стал Семак.
Семак признан лучшим тренером месяца в РПЛ пятый раз.
З.Ы. Лучший Галактионов на старте сезона.
А меня причислят за якобы сравнение Реала и Зенита, хотя его здесь нет
Смысл в этих конкурсах вообще?
Если взять их за правду, то получается Сергей Семак наислабейший тренер у которого нет ни одного лучшего игрока, но как то при этом он всегда выигрывает титулы
Просто диву даешься
Жена Карпина назвала Семака самым слабым тренером в России – такое мнение Дарья Карпина выразила в шоу «Карты, деньги, два мяча»: по ее словам, специалист, возглавляющий «Зенит», является «щупленьким»
Да и мне, как симпатизирующему Анчелотти, в принципе смешно слышать эти разговоры о том, что игроки за тренера все делают. На игроках можно выиграть 1 трофей, как Ди Маттео ЛЧ, например, но не побеждать всю карьеру без своих тренерских навыков.
Во-первых, Семак не тренер ДЮСШ, а тренер проф. команды. У него задача титулы брать, а не игроков растить. И эту задачу он успешно решает.
Во-вторых, Семак ещё в Уфе успешно растил игроков. Облякова, например. И в Зените при нем многие игроки прогрессировали. От отечественных типа Мостового или Кузяева и легионеры, типа Барриоса. Была когда-то статья на "СБГ аналитика", где наглядно показывалось насколько сильно ТШ Семака видоизменил стиль игры Вильмара.