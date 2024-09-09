Семак – Winline лучший тренер РПЛ в июле и августе. Станкович победил в голосовании болельщиков

Сергей Семак назван лучшим тренером РПЛ в июле и августе.

Главный тренер « » стал обладателем награды Winline лучшему тренеру месяца в Мир РПЛ по итогам июля и августа.

В число претендентов также входили (« »), (« »), (« »), Марко Николич ( ) и Марцел Личка (« »).

В каждом голосовании победили разные тренеры: Семак получил большинство голосов экспертов РПЛ, у комментаторов «Матч Премьер» первым стал Галактионов, а у болельщиков – Станкович.

Так как при равенстве побед преимущественный выбор закреплен за лидером голосования экспертов РПЛ, обладателем награды стал Семак.

Семак признан лучшим тренером месяца в РПЛ пятый раз.