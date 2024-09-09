Семак – Winline лучший тренер РПЛ в июле и августе. Станкович победил в голосовании болельщиков

Теги Спартак ЦСКА Локомотив Зенит Сергей Семак Деян Станкович премьер-лига Россия рейтинги Динамо Москва Краснодар Марко Николич Михаил Галактионов Мурад Мусаев Марцел Личка Футбол

Сергей Семак назван лучшим тренером РПЛ в июле и августе.

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак стал обладателем награды Winline лучшему тренеру месяца в Мир РПЛ по итогам июля и августа.

В число претендентов также входили Мурад МусаевКраснодар»), Михаил ГалактионовЛокомотив»), Деян СтанковичСпартак»), Марко Николич (ЦСКА) и Марцел Личка («Динамо»).

В каждом голосовании победили разные тренеры: Семак получил большинство голосов экспертов РПЛ, у комментаторов «Матч Премьер» первым стал Галактионов, а у болельщиков – Станкович.

Так как при равенстве побед преимущественный выбор закреплен за лидером голосования экспертов РПЛ, обладателем награды стал Семак.

Семак признан лучшим тренером месяца в РПЛ пятый раз.

58 комментариев
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Они после того как в прошлом сезоне облажались с наградой лучшему тренеру, теперь каждый месяц похоже будут Богданыча выбирать.

З.Ы. Лучший Галактионов на старте сезона.
+44
-10
+34
Мне кажется, что Галактионов больше заслужил на данном отрезке, особенно учитывая ожидания от "Локомотива" перед стартом сезона.
+26
-5
+21
Ответ Тодд Смит
Так там одни "эксперты" Из Питера, кого они ещё выбрать могут. Лишь бы подлизать работодателю Газпрому. Галактионов реально выдал супер отрезок не с самым сильным составом. А выбирают человека который ни где кроме Зенита ничего не добьётся.
А другие вообще чего-то добились?
+18
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+17
Главное-кто будет лучшим после 30 туров.Остальное-для бесполезных споров,где каждый останется при своём мнении.
+15
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+14
Ответ Артем Ионин
На бумаге, больше всего забил и меньше всех пропустил именно Зенит, к тому же 1 место и ни одного поражения на старте. Почему бы Семак не может стать лучшим тренером?
Вам сейчас напишут, что с Реалом и Талалаев бы выиграл ЛЧ и не нужен Анчелотти 😂

А меня причислят за якобы сравнение Реала и Зенита, хотя его здесь нет
+9
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+9
Ответ Тодд Смит
Так там одни "эксперты" Из Питера, кого они ещё выбрать могут. Лишь бы подлизать работодателю Газпрому. Галактионов реально выдал супер отрезок не с самым сильным составом. А выбирают человека который ни где кроме Зенита ничего не добьётся.
Как-то уж сильно редко данные "подлизы" голосуют за Семака в данной категории.
+7
0
+7
Болельщики всегда необъективны
Смысл в этих конкурсах вообще?

Если взять их за правду, то получается Сергей Семак наислабейший тренер у которого нет ни одного лучшего игрока, но как то при этом он всегда выигрывает титулы

Просто диву даешься
+16
-11
+5
Ответ SMART789
Вам сейчас напишут, что с Реалом и Талалаев бы выиграл ЛЧ и не нужен Анчелотти 😂 А меня причислят за якобы сравнение Реала и Зенита, хотя его здесь нет
Ещё надо добавить, что, мол, пусть Анчелотти с Химками чемпионат выиграет!
+5
0
+5
На бумаге, больше всего забил и меньше всех пропустил именно Зенит, к тому же 1 место и ни одного поражения на старте. Почему бы Семак не может стать лучшим тренером?
+7
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+5
Ответ SMART789
Болельщики всегда необъективны Смысл в этих конкурсах вообще? Если взять их за правду, то получается Сергей Семак наислабейший тренер у которого нет ни одного лучшего игрока, но как то при этом он всегда выигрывает титулы Просто диву даешься
Вот ещё прикол:
Жена Карпина назвала Семака самым слабым тренером в России – такое мнение Дарья Карпина выразила в шоу «Карты, деньги, два мяча»: по ее словам, специалист, возглавляющий «Зенит», является «щупленьким»
+7
-2
+5
Ответ Senchas
Вот ещё прикол: Жена Карпина назвала Семака самым слабым тренером в России – такое мнение Дарья Карпина выразила в шоу «Карты, деньги, два мяча»: по ее словам, специалист, возглавляющий «Зенит», является «щупленьким»
Е**ть желтизна галимая. Вы больше читайте такие статьи)
+4
0
+4
Ответ Иван Борисов
Давай в РПЛ воткнём Мансити, а тренером сделаем Кота Ваську. Прикинь если Мансити всех громить будет, то кота лучшим тренером сделаем ?
Давай уберем достижения Спартака из 90-х? Ну смешно, когда спартачи про это пишут.

Да и мне, как симпатизирующему Анчелотти, в принципе смешно слышать эти разговоры о том, что игроки за тренера все делают. На игроках можно выиграть 1 трофей, как Ди Маттео ЛЧ, например, но не побеждать всю карьеру без своих тренерских навыков.
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Ответ Owen_the_Simple
После Краснодара выбор Галактионова смотрелся бы странно.
Справделивости ради, краснодар был в сентябре
+4
-1
+3
Ответ Игорь Новиков
Но у Локо есть поражение, крупное. У Семака нет.
Вы чем новости то читаете, госпадии… когда крупное поражение, в июле или в августе?
+7
-5
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Ответ Тодд Смит
Когда у тебя состав сильнее любой команды, любой добьётся этих успехов. Назови хоть одного футболиста, которого он вырастил? Или который просто поднялся на уровень выше?
Опять эти нелепые и дурацкие критерии.

Во-первых, Семак не тренер ДЮСШ, а тренер проф. команды. У него задача титулы брать, а не игроков растить. И эту задачу он успешно решает.

Во-вторых, Семак ещё в Уфе успешно растил игроков. Облякова, например. И в Зените при нем многие игроки прогрессировали. От отечественных типа Мостового или Кузяева и легионеры, типа Барриоса. Была когда-то статья на "СБГ аналитика", где наглядно показывалось насколько сильно ТШ Семака видоизменил стиль игры Вильмара.
+2
0
+2
Ответ Owen_the_Simple
После Краснодара выбор Галактионова смотрелся бы странно.
Краснодар с Локомотивом не в июле и августе играл🤷🏿‍♂️июль август без сомнений Галактионов
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-4
+2
Правильно, Богданович лучший тренер РПЛ!
+3
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Ответ Григорий Котляревский
В июле и августе? Нет.
В июле поражение от Динамо с 3 пропущенными голами.
+2
0
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Ответ Mister Heisenberg
Вы чем новости то читаете, госпадии… когда крупное поражение, в июле или в августе?
В июле тоже есть поражение, с тремя пропущенными голами.
+2
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+1
Ответ Mister Heisenberg
Краснодар с Локомотивом не в июле и августе играл🤷🏿‍♂️июль август без сомнений Галактионов
То есть, вы предлагаете проигнорировать последний день тура потому, что он на другой месяц пришëлся? Это излишний формализм для весьма условной премии.
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Локо играет Россиянами,купленными не за миллионы долларов,вот где рука тренера,а не набор не дешёвых бразильцев, которые индивидуально решают и без тренера
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Локомотив проиграл Краснодару 1 сентября, поэтому Галактионов с его составом вполне заслужил быть лучшим тренером за июль/август
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Ответ Alex DeLarge
Е**ть желтизна галимая. Вы больше читайте такие статьи)
Я специально что-ли?) это в телеге из сбг паблика в паблик постят. Странно, что еще спортс не сделал из этого новость...
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Винлайн Семак - Винлайн лучший винлайн тренер винлайн РПЛ
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Смысл в голосовании болельщиков, если решающий голос за экспертами. По сути как проголосовали эксперты так и будет
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В общем то логично, побед больше, поражений нет. Читать комменты в духе "Почему не Станкович/Галактионов" откровенно смешно. Один Оренбургу улетел без шансов и ничего не придумал в матче против Ахмата. Второй набрал очков против аутсайдеров, зато жидко оподливился с сильными соперниками типа Динамо и Краснодар + шаровой отскок с ЦСКА с одним ударом по воротам. Единственная адекватная альтернатива Веганычу это как смешно бы это не звучало Мусаев, но Краснодар на старте решил играть в Робин Гудов и раздал очки бедным.
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Ответ Игорь Новиков
Но у Локо есть поражение, крупное. У Семака нет.
Не без этого. Но тогда можно было и Мусаева выбрать. Я не против выбора Семака, просто кажется, что это не тот отрезок, когда он больше всех заслуживал эту награду.
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Эксперты РПЛ -кто они? Давайте разберемся...
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Ответ Иван Рыбаков
Не без этого. Но тогда можно было и Мусаева выбрать. Я не против выбора Семака, просто кажется, что это не тот отрезок, когда он больше всех заслуживал эту награду.
У Мусаева куча осечек. Какой Мусаев?)
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Есть как есть. Тут не чемпионство же раздают по голосам болельщиков и алгоритмам вычислительным, но лишь мнение экспертов по количественным и качественным показателям. Объективно же Зенит на первом - никто спорит, значит Семак первый. Но стартовый прорыв РПЛ за Галактионычем скорее)
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