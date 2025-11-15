Александр Мостовой: «Стоит «Спартаку» оступиться – конец. Это самая обсуждаемая команда. Когда другие клубы проваливаются, то никто слова не говорит»

Александр Мостовой: «Спартак» – всегда самая обсуждаемая команда.

Бывший полузащитник «Спартака » Александр Мостовой поделился мыслями о давлении прессы на команду.

«Спартак» – всегда самая обсуждаемая команда. Мы берем ее за основу.

Когда другие клубы проваливаются, то никто слова не говорит, а стоит «Спартаку» оступиться – все, конец.

Если «Зенит » еще один год ничего не выиграет, то будут также про него говорить. Оно же всегда так», – сказал Александр Мостовой.