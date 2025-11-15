Александр Мостовой: «Стоит «Спартаку» оступиться – конец. Это самая обсуждаемая команда. Когда другие клубы проваливаются, то никто слова не говорит»
Александр Мостовой: «Спартак» – всегда самая обсуждаемая команда.
Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой поделился мыслями о давлении прессы на команду.
«Спартак» – всегда самая обсуждаемая команда. Мы берем ее за основу.
Когда другие клубы проваливаются, то никто слова не говорит, а стоит «Спартаку» оступиться – все, конец.
Если «Зенит» еще один год ничего не выиграет, то будут также про него говорить. Оно же всегда так», – сказал Александр Мостовой.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Спорт-Экспресс»
