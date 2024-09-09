«Локо» не смог подписать Зиньковского. Клуб не устроила запрашиваемая «Спартаком» сумма («СЭ»)
«Локомотив» не смог договориться о трансфере Антона Зиньковского.
Железнодорожники пытались приобрести 28-летнего вингера в летнее трансферное окно, но запрашиваемая «Спартаком» сумма красно-зеленых не устроила, сообщает «Спорт-Экспресс».
Контракт Зиньковского с красно-белыми рассчитан до июня 2027 года.
В 5 матчах сезона Мир РПЛ игрок результативными действиями не отметился.
Зиньковский ни о чем
Это не делает их какими-то особенными.
Паспорта, который может выходить на замены за 3-4 млн. евро и з/п меньше 1 млн. евро - еще пойди найди в нашем чемпионате.
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Покупают защитника сборной Мексики за 6-8 миллионов евро
Может быть просто не захотели переплачивать и потому отказались от Зиньковского?