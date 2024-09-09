«Локо» не смог подписать Зиньковского. Клуб не устроила запрашиваемая «Спартаком» сумма («СЭ»)

Теги Спартак Локомотив премьер-лига Россия возможные трансферы Антон Зиньковский Спорт-Экспресс Футбол

«Локомотив» не смог договориться о трансфере Антона Зиньковского.

Железнодорожники пытались приобрести 28-летнего вингера в летнее трансферное окно, но запрашиваемая «Спартаком» сумма красно-зеленых не устроила, сообщает «Спорт-Экспресс».

Контракт Зиньковского с красно-белыми рассчитан до июня 2027 года.

В 5 матчах сезона Мир РПЛ игрок результативными действиями не отметился.

Материалы по теме

45 комментариев
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ответ Dzudo74
Антон сбавил,он сейчас средний игрок. Ему надо прибавлять.
Ничего он не сбавлял. Он был и есть абсолютно средний игрок.
+65
-9
+56
Спартак предложил доплатить, и это спугнуло локо?
+49
-5
+44
28? Казалось молодой молодой а уже нифига не молодой
+32
-2
+30
Отличная новость с утра.
Зиньковский ни о чем
+32
-7
+25
Антон сбавил,он сейчас средний игрок. Ему надо прибавлять.
+18
-7
+11
Ответ Vatikan
самим ещё пригодится
на запчасти
+14
-4
+10
Ответ 44ndfwwgbr
И как «абсолютно средний игрок» стал в Самаре одним из лучших в РПЛ по голевым передачам?)
Агаларов, Сычевой тоже выдавали по одному сильному сезону, были в топе по забитым мячам. Теперь где они, и что с ними?
Это не делает их какими-то особенными.
+10
-1
+9
Ответ stasol557
Такую задницу нашел, больше чем у Аршавина. Кому он нужен такой?
Кто о чем, а любитель "аналитики Глебчика" о размере мужских задниц. Ты сайтом не ошибся?
+10
-1
+9
как же Локомотиву везет, что конкуренты не дают выбрасывать деньги на ветер
+7
0
+7
Ответ igor.igorev
Ничего он не сбавлял. Он был и есть абсолютно средний игрок.
И как «абсолютно средний игрок» стал в Самаре одним из лучших в РПЛ по голевым передачам?)
+11
-6
+5
Ну и правильно, что не продали.
Паспорта, который может выходить на замены за 3-4 млн. евро и з/п меньше 1 млн. евро - еще пойди найди в нашем чемпионате.
+3
0
+3
Ответ s_kapa
Как им в голову приходят такие мысли вообще? Что может дать Зиньковский Локомотиву? Хорошо, что не подписали
А что мог дать когда Глушенков Локомотиву? У Зиньковского очевидно, что есть талант. В Крыльях он играл значительно лучше, поэтому у Галактионова он тоже мог заиграть.
+4
-1
+3
Ответ stasol557
Такую задницу нашел, больше чем у Аршавина. Кому он нужен такой?
Где нашёл?
+3
0
+3
самим ещё пригодится
+8
-6
+2
Всех таких нужно переводить на скамейку зпрф
+3
-1
+2
Это убийцами здравого смысла нужно быть, чтобы подписывать такое за большие деньги, даже учитывая неприятные передряги с ушедшим Антохой
+1
0
+1
Ответ Zenith forever
Лукойл привык сорить без счета за второразрядных футболистов деньгами, полученными за счет народных недр, думают и другие также могут.
Хорошая попытка, но нет ) кто позор российского футбола, все знают и ничего тут не изменишь.
+2
-1
+1
Ответ fussballer
Где нашёл?
Во вкусно и точке, вероятно
+1
0
+1
Ответ ltkmaby
Отпустить свободным одного из лидеров, чтобы потом судорожно тратить деньги на абы кого.
Интересная мысль, глубокая
0
0
0
Ответ Vastich
28? Казалось молодой молодой а уже нифига не молодой
Перспективный!
0
0
0
Ответ SetupNick
Болельщики Локо радуются, что клубу не удалось купить Зиньковского, ибо футболист ни о чём. Но смысл новости в том, что Локо не хватило денег ДАЖЕ на Зиньковского, который ни о чём.
Не хватило денег на Зиньковского
@
Покупают защитника сборной Мексики за 6-8 миллионов евро

Может быть просто не захотели переплачивать и потому отказались от Зиньковского?
0
0
0
Ответ Проблемы Аршавина
А что мог дать когда Глушенков Локомотиву? У Зиньковского очевидно, что есть талант. В Крыльях он играл значительно лучше, поэтому у Галактионова он тоже мог заиграть.
Галактионов вместо него бегать не будет, там проблема в голове, такая же как у Игнатова, поймали звезду и решили что они топы, по факту фуфло какое-то.
0
0
0
Ответ igor.igorev
Ничего он не сбавлял. Он был и есть абсолютно средний игрок.
Как Глушенков в Спартаке.
+5
-5
0
Слава Богу, локомотивские болельщики перекрестились.
0
0
0
Зинька совсем не впечатляет своей игрой. Зачем он локо - загадка...
+1
-1
0
Зачем нам 28-летний ноунейм? Где мексиканец???
0
0
0
Вроде и хочется что б остался,а с другой стороны особо ничего и не играет по каким-то причинам. Для глубины пойдет.
0
0
0
Каждый жить мечтает, как в раю, Каждый ищет выгоду свою. Выгодно купить, выгодно продать, Чтоб побольше взять и поменьше дать.
+1
-1
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий