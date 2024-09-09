«Локо» не смог подписать Зиньковского. Клуб не устроила запрашиваемая «Спартаком» сумма («СЭ»)

«Локомотив» не смог договориться о трансфере Антона Зиньковского.

Железнодорожники пытались приобрести 28-летнего вингера в летнее трансферное окно, но запрашиваемая « » сумма красно-зеленых не устроила, сообщает « ».

Контракт Зиньковского с красно-белыми рассчитан до июня 2027 года.

В 5 матчах сезона Мир РПЛ игрок результативными действиями не отметился.