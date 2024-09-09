Кордоба отказал «Спартаку» из-за разногласий по зарплате. Красно-белые предлагали 4+1 млн долларов в год, форвард «Краснодара» хотел 5 млн единой суммой («СЭ»)

Стала известна причина срыва трансфера Джона Кордобы в «Спартак».

По данным « », форвард « » отказался переходить в московский клуб, поскольку колумбийца не устроили предложенные « » условия.

Сообщается, что «Спартак» был готов платить 4 миллиона долларов в год и 1 миллион в качестве бонусов, в то время как нападающий запрашивал 5 млн долларов в год единой суммой.

Контракт Кордобы с «Краснодаром» истекает в конце нынешнего сезона. Со статистикой 31-летнего форварда можно ознакомиться здесь.

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