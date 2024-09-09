Кордоба отказал «Спартаку» из-за разногласий по зарплате. Красно-белые предлагали 4+1 млн долларов в год, форвард «Краснодара» хотел 5 млн единой суммой («СЭ»)
Стала известна причина срыва трансфера Джона Кордобы в «Спартак».
По данным «Спорт-Экспресса», форвард «Краснодара» отказался переходить в московский клуб, поскольку колумбийца не устроили предложенные «Спартаком» условия.
Сообщается, что «Спартак» был готов платить Кордобе 4 миллиона долларов в год и 1 миллион в качестве бонусов, в то время как нападающий запрашивал 5 млн долларов в год единой суммой.
Контракт Кордобы с «Краснодаром» истекает в конце нынешнего сезона. Со статистикой 31-летнего форварда можно ознакомиться здесь.
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Предлагать 16 млн за возрастного игрока с годом контракта - безумие. И давать 4+1 в год игроку, у которого еще и сомнительная медкарта.
Большее безумие только отказываться от 4+1 и просить 5. Ну удачи с такими хотелками )
Очень сомнительно конечно.
Краснодар то молодцы, пытаются выжать все что могут с этого трансфера.
Было бы прикольно послушать, как у КБ нет денег.