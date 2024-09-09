Кордоба отказал «Спартаку» из-за разногласий по зарплате. Красно-белые предлагали 4+1 млн долларов в год, форвард «Краснодара» хотел 5 млн единой суммой («СЭ»)

Теги Спартак премьер-лига Россия возможные трансферы Краснодар Джон Кордоба Спорт-Экспресс деньги Футбол

Стала известна причина срыва трансфера Джона Кордобы в «Спартак».

По данным «Спорт-Экспресса», форвард «Краснодара» отказался переходить в московский клуб, поскольку колумбийца не устроили предложенные «Спартаком» условия.

Сообщается, что «Спартак» был готов платить Кордобе 4 миллиона долларов в год и 1 миллион в качестве бонусов, в то время как нападающий запрашивал 5 млн долларов в год единой суммой.

Контракт Кордобы с «Краснодаром» истекает в конце нынешнего сезона. Со статистикой 31-летнего форварда можно ознакомиться здесь.

Почему Кордоба (пока) не перешел в «Спартак»? Инсайды об эффекте домино в трансферах

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70 комментариев
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Если правда, то это какое-то безумие с 2 сторон сразу.
Предлагать 16 млн за возрастного игрока с годом контракта - безумие. И давать 4+1 в год игроку, у которого еще и сомнительная медкарта.
Большее безумие только отказываться от 4+1 и просить 5. Ну удачи с такими хотелками )
+89
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+88
Вот это аппетит, Спартак и без него справится
+40
-4
+36
Ответ Александр Беляков
Ну и запросы. Интересно, сколько он в Краснодаре получает?
У него максимальная скидка в Магните.
+27
-4
+23
Ответ onegin2007
Зря отказался.
Значит не хочет играть в России и след летом поедет к арабам
+19
-1
+18
Ответ DrunkGonzo
неужели рассчитывает через год вырубить и того больше?
У Арабов возможно
+18
0
+18
Зря отказался.
+15
-3
+12
неужели рассчитывает через год вырубить и того больше?
+8
-1
+7
Сейчас 3,5 получает. Они с агентом уверены, что через год в 32 года свободным агентом он получит 5 млн?!
Очень сомнительно конечно.
+8
-2
+6
Четыре это уже выше крыши. Решил бабла поднять. В таком возрасте и такие запросы, пусть дальше у Галицкого бегает.
+6
0
+6
Всё правильно сделал. За чем в Спартак идти, если не за деньгами?
+7
-2
+5
Чушь собачья. Кто даст 4 млн 31-летнему игроку?
+7
-3
+4
Ответ drezd
А причем безумие со стороны Краснодара 🤔 они его купили за 8 млн. евро а если Спартак хочет купить за 16 млн. Почему бы и не продать возрастного игрока. Чудак человек. 🤣🤣🤣
Так про две стороны я имею ввиду самого игрока и Спартак.
Краснодар то молодцы, пытаются выжать все что могут с этого трансфера.
+4
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+4
Ответ Знакомый Ваш Сергей Есенин
У Арабов возможно
больше 3 лет ему контракт даже арабы не дадут. чтобы отбить гипотетически незаработанное за год спартаке ему надо с арабов стрясти 6-7 минимум в год, + приличную надбавку за вредность, иначе всё это теряет смысл. но столько старым нойнеймам даже арабы не платят
+6
-3
+3
заголовок д.б. Кордоба не хочет в Спартак
+4
-1
+3
Ответ DrunkGonzo
больше 3 лет ему контракт даже арабы не дадут. чтобы отбить гипотетически незаработанное за год спартаке ему надо с арабов стрясти 6-7 минимум в год, + приличную надбавку за вредность, иначе всё это теряет смысл. но столько старым нойнеймам даже арабы не платят
уйдёт свободным и получит условные 6+ лямов в год и 10ку подъёмных
+3
0
+3
Ответ kostas2007
Колумбиец хорошая замена Промесу
В связке они смотрелись бы еще лучше. Представитель поставщика и заказчик, выстроили бы логистику.
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Ответ Александр Беляков
Ну и запросы. Интересно, сколько он в Краснодаре получает?
3.5 максимум
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выбрал футбол
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Ответ Евгений Цыбулин
Ну если бы он,пару сезонов,25+ассисты выбивал-дали бы!)
Ага, и звали бы его Кевин де Брейне тогда
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Ну и запросы. Интересно, сколько он в Краснодаре получает?
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Сколько он в Краснодаре получал с такими запросами?
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Ответ drezd
А причем безумие со стороны Краснодара 🤔 они его купили за 8 млн. евро а если Спартак хочет купить за 16 млн. Почему бы и не продать возрастного игрока. Чудак человек. 🤣🤣🤣
Кхм, ну все же не за 8. Хашиг говорил, что за 10.5 $ + небольшие бонусы, но учитывая Герту, купившая Джона годом ранее за 15 млн, вероятнее другая упоминаемая сумма - 18 млн $.
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А ничё не треснет то от таких запросов? Хорошо, что отказал. Спартак кого-нибудь ещё найдёт
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Совсем сбрендили с зарплатами, 2.5 максимум он должен получать
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Через год к арабам поедет свободным агентом . Это лучшая перспектива в плане зарплаты в его возрасте.
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4 + 1 < 5
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Жаль, жаль.
Было бы прикольно послушать, как у КБ нет денег.
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охреневший. В 31 год 5 лямов, да он скоро вообще ничего стоить не будет. Ему и 4 много
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Ответ Император Плутона
охреневший. В 31 год 5 лямов, да он скоро вообще ничего стоить не будет. Ему и 4 много
Он еще года три спокойно сыграет в РПЛ. А у арабов может и пять сыграть без проблем. На голову превосходит уровень лиги и защитников.
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Ответ Owen_the_Simple
Всё правильно сделал. За чем в Спартак идти, если не за деньгами?
А в зенит он пошел бы на 3 млн конечно))
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