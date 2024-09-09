Пиняев о «Зените»: «Не вижу смысла менять команду в России. Есть смысл поговорить, когда там будут развивать россиян и делать ставку на них, чтобы не были на подхвате у латиносов»
Сергей Пиняев объяснил, почему не собирается переходить в «Зенит».
– Аршавин сто раз говорил, что Пиняеву надо или в «Зенит», или в топ-лигу. Ну, чтобы расти. Согласен?
– Что Пиняеву надо в топ-лигу? Согласен.
– А что в «Зенит»?
– Не согласен.
– Почему?
– Я не вижу смысла сейчас менять команду в России.
– Нет, подожди, «Зенит» – это флагман русского футбола, самые сильные легионеры, самые сильные футболисты.
– Да, самые сильные легионеры. А сколько там играют русские футболисты?
– Ну пока немного.
– Пока немного, а когда это поменяется?
– Вдруг Пиняев будет тот, кто будет играть.
– Я не думаю, что «Зенит» поменяет стратегию своего футбола ради Пиняева.
Если я увижу, что «Зенит» будет действительно пытаться развивать российских футболистов и делать ставку на них, чтобы они делали результат, не были на подхвате, условно, у латиносов, то, возможно, будет смысл об этом поговорить.
Но пока я вижу то, что ставка делается на других футболистов, не на русскоговорящих, не на русских просто, к сожалению, я не вижу смысла своего присутствия там. Вот и все, – сказал 19-летний футболист «Локомотива» Сергей Пиняев.
Одновременно с этим Пиняев в этом же самом интервью говорит, что хочет играть в Европе. Но в Европе не будут целенаправленно развивать россиян, а как и в Зените играть будут лучшие. И тогда какой в таком переходе смысл по понятиям самого же Пиняева. Вот такой вот сообразительный малый этот ваш Пиняев.
Развивайте давайте меня
А сам то не хочешь развиваться?
Каша в голове, но впрочем это его проблемы, не видит и ладно, не каждому дано
Причем тому же Мостовому изо всех сил дают шансы. Но он пока их сливает с завидным упорством. Волкова сколько раз выпускали с начала сезона, Горшкову место на поле находилось. Это все русские новички этого года набора. Другое дело, что эти двое не впечатляют, но условия для прогресса им созданы.
Так что глупости не надо говорить - если ты хочешь, стараешься и показываешь уровень, то ты играешь.
Ерохину до сих время находят и он доверие в целом оправдывает. Глушенков просто стал звездой с одночасье. И Латышенок в Зените прогрессирует. Пиняев этими словами лишь признается, что серьезной конкуренции боится.
Да, через 2 месяца всего 20, но как-то грустно совсем
Я...опять вы за свое. Я Пиняев.
Ваняев.