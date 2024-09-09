Пиняев о «Зените»: «Не вижу смысла менять команду в России. Есть смысл поговорить, когда там будут развивать россиян и делать ставку на них, чтобы не были на подхвате у латиносов»

Теги Локомотив Зенит Андрей Аршавин премьер-лига Россия Нобель Арустамян Сергей Пиняев Футбол

Сергей Пиняев объяснил, почему не собирается переходить в «Зенит».

Аршавин сто раз говорил, что Пиняеву надо или в «Зенит», или в топ-лигу. Ну, чтобы расти. Согласен?

– Что Пиняеву надо в топ-лигу? Согласен.

– А что в «Зенит»?

– Не согласен.

– Почему?

– Я не вижу смысла сейчас менять команду в России.

– Нет, подожди, «Зенит» – это флагман русского футбола, самые сильные легионеры, самые сильные футболисты.

– Да, самые сильные легионеры. А сколько там играют русские футболисты?

– Ну пока немного.

– Пока немного, а когда это поменяется?

– Вдруг Пиняев будет тот, кто будет играть.

– Я не думаю, что «Зенит» поменяет стратегию своего футбола ради Пиняева.

Если я увижу, что «Зенит» будет действительно пытаться развивать российских футболистов и делать ставку на них, чтобы они делали результат, не были на подхвате, условно, у латиносов, то, возможно, будет смысл об этом поговорить.

Но пока я вижу то, что ставка делается на других футболистов, не на русскоговорящих, не на русских просто, к сожалению, я не вижу смысла своего присутствия там. Вот и все, – сказал 19-летний футболист «Локомотива» Сергей Пиняев.

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63 комментария
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Глушенков такой: дада, согласен полностью
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Так может просто попытаться играть лучше, чем латиносы? А не ныть, что на тебя не делают ставку, только потому что ты русский
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В топ лигах латиносов, если что не меньше и за частую выше уровнем, чем в зените. Банально боится конкуренции.
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Ну если 18-й Педро сильнее тебя, то ты будешь только на подхвате, Сережа.
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Ответ Алексей Сметанин
Нормально ответил
Нормально оценил свой уровень, «на подхвате»
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"Есть смысл поговорить, когда там будут развивать россиян, а не быть на подхвате у латиносов"

Одновременно с этим Пиняев в этом же самом интервью говорит, что хочет играть в Европе. Но в Европе не будут целенаправленно развивать россиян, а как и в Зените играть будут лучшие. И тогда какой в таком переходе смысл по понятиям самого же Пиняева. Вот такой вот сообразительный малый этот ваш Пиняев.
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Какой важный курица!
Развивайте давайте меня
А сам то не хочешь развиваться?
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В Зените сюсюкаться с паспортистами не будут, если Пиняев про это. А ставка в Зените делается на тех, кто сильнее. Глушенков тому пример
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Нормально ответил
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Быть в компании таких латиносов как Вендел, Барриос, Сантос, Клаудиньо, Нино, Гонду, Педро разве позорно? Есть чему поучиться, посмотри как сразу заиграл Глушенков в такой компании.
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В Европе в топ лигах то обычно наоборот: россияне в приоритете, а не иностранцы

Каша в голове, но впрочем это его проблемы, не видит и ладно, не каждому дано
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Ахахах. Расист немного?) Да ты в Зените не сможешь быть на подхвате тех, кто "на подхвате" у латиносов. Хотели бы, давно забрали тебя и агента твоего вместе с семьями в Петербург. Круто говорить такое, когда тебя вообще не звали. Хотелось бы ещё добавить, что такое говорить, особенно в таком юнном возрасте, когда вся карьера впереди и может повернуть куда угодно - глупо. Значит рядом нет умного человека, кто бы посоветовал. Яркий пример такого же поведения - Соболев. Тоже не хотел видеть себя нигде, кроме Спартака, а сейчас шансики просит у болельщиков Зенита.
+9
-3
+6
Очень интересно! На позиции Пиняева в Зените сейчас выходит Педро. А было время там в старте выходил Мостовой. Но если Андрей сдал и конкуренцию проигрывает, то это «Зенит не развивает русских игроков»?

Причем тому же Мостовому изо всех сил дают шансы. Но он пока их сливает с завидным упорством. Волкова сколько раз выпускали с начала сезона, Горшкову место на поле находилось. Это все русские новички этого года набора. Другое дело, что эти двое не впечатляют, но условия для прогресса им созданы.

Так что глупости не надо говорить - если ты хочешь, стараешься и показываешь уровень, то ты играешь.

Ерохину до сих время находят и он доверие в целом оправдывает. Глушенков просто стал звездой с одночасье. И Латышенок в Зените прогрессирует. Пиняев этими словами лишь признается, что серьезной конкуренции боится.
+6
-1
+5
У всех какая то странная установка, если Зенит покупает легионеров, то обязательно, даже в ущерб игре, будет ставить латиносов а не русских. Потому чтт типа, за них бабки большие заплатили поэтому, легионеров надо развивать а не русских. Почему никто не хочет поверить что ты такой же талантливый, и что если заиграешь, то тому же Зениту будет выгодно тебя развивать а не латиносов?.. Либо реально у русских дух вынесли, что уже заранее во всем легче невозможное для себя рисовать, чем видеть и проецировать для себя картину успеха.
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Пиняев в Локомотиве в РПЛ - 44 игры, 6+6

Да, через 2 месяца всего 20, но как-то грустно совсем
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Так в этом и беда, Серёженька. Что вы годитесь только на подмену бразильцам, которые даже в 3-4 состав сборной Бразилии не факт что прошли бы
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-3
+4
"на подхвате у латиносов" - а там ли денацификация проводится?!
+4
-1
+3
Кажется, уже пора снизить хайп вокруг него. Амбиции не реализовал, для 19-летнего атакующего полузащитника у него статистика абсолютно средняя, в звезду пока что точно не вырос и перспектив этого становится всё меньше.
+3
0
+3
Да, за такими ухаживать надо, "развивать", хорошо кормить и всегда ставить в стартовый состав. Что бы они "делали результат". Не важно какой результат, главное что бы были русские. Мда, поколение снежинок.
+4
-1
+3
ещё не пришло время рассказывать, как мечтал за стрелку играть. подождать нужно.
+3
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+3
Так тебя в Зенит никто и не приглашал.
+2
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Куда ты лезешь, Ваняев?
Я...опять вы за свое. Я Пиняев.
Ваняев.
+2
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Ветер ещё в голове у парня. Возможно мнение поменяется со временем)
+3
-1
+2
Так играй лучше латиносов и пусть будут на подхвате.
+2
0
+2
Ответ Александр Сергеев
Вечно перспективный футболист… Не могу понять что с ним стало за эти пол года , что он просто перестал играть за локомотив
такое ощущение что он раскабанел и потерял легкость, с которой раньше накручивал защитников
+2
0
+2
Ответ fil_spb
"Есть смысл поговорить, когда там будут развивать россиян, а не быть на подхвате у латиносов" Одновременно с этим Пиняев в этом же самом интервью говорит, что хочет играть в Европе. Но в Европе не будут целенаправленно развивать россиян, а как и в Зените играть будут лучшие. И тогда какой в таком переходе смысл по понятиям самого же Пиняева. Вот такой вот сообразительный малый этот ваш Пиняев.
В том то и дело, что в какую то ложь все верят, что у нас если покупают иностранцев, то их будут обязательно развивать в ущерб даже игре. Реально заранее ущербная психология какая-то. В принципе во что верят, то и получают.
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Ответ El False
Нормально оценил свой уровень, «на подхвате»
Так ему всего 19, поэтому понимает, что играть будут дорогие леги, а не он
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Ответ супермяч
Развивать это давать игровое время, чтобы человек рос для того чтобы его продать дороже. У Зенита нет цели заработать, поэтому и ставить не будут в ущерб результату. И нечего там Серёге делать. Если только как Глуш перейти на 5ку евро.
На 5ку? А что не на 10ку сразу?)
+1
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Ответ svaz
В топ лигах латиносов, если что не меньше и за частую выше уровнем, чем в зените. Банально боится конкуренции.
Банально ему 19)
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Смешной) это он для клуба, а не клуб для него)) еще и такой нетолерантненький)
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