Пиняев о «Зените»: «Не вижу смысла менять команду в России. Есть смысл поговорить, когда там будут развивать россиян и делать ставку на них, чтобы не были на подхвате у латиносов»

Сергей Пиняев объяснил, почему не собирается переходить в «Зенит».

– сто раз говорил, что Пиняеву надо или в « », или в топ-лигу. Ну, чтобы расти. Согласен?

– Что Пиняеву надо в топ-лигу? Согласен.

– А что в «Зенит»?

– Не согласен.

– Почему?

– Я не вижу смысла сейчас менять команду в России.

– Нет, подожди, «Зенит» – это флагман русского футбола, самые сильные легионеры, самые сильные футболисты.

– Да, самые сильные легионеры. А сколько там играют русские футболисты?

– Ну пока немного.

– Пока немного, а когда это поменяется?

– Вдруг Пиняев будет тот, кто будет играть.

– Я не думаю, что «Зенит» поменяет стратегию своего футбола ради Пиняева.

Если я увижу, что «Зенит» будет действительно пытаться развивать российских футболистов и делать ставку на них, чтобы они делали результат, не были на подхвате, условно, у латиносов, то, возможно, будет смысл об этом поговорить.

Но пока я вижу то, что ставка делается на других футболистов, не на русскоговорящих, не на русских просто, к сожалению, я не вижу смысла своего присутствия там. Вот и все, – сказал 19-летний футболист « » .