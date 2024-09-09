Антон Миранчук не захотел переходить в «Зенит». Предложение действовало все лето, Семак хотел видеть хавбека в команде (Андрей Панков)

Антон Миранчук не хотел переходить в «Зенит».

Об этом сообщил журналист «Чемпионата» Андрей Панков.

«Миранчука до последнего ждали в « ». Семак очень хотел, все лето предложение лежало у на столе. Но Миранчук не хотел туда. Выбрал « », – написал Панков.

Российский полузащитник подписал контракт со швейцарским клубом до 2026 года.

Россиянин перешел в швейцарскую команду в статусе свободного агента. Ранее футболист выступал за « » в РПЛ.

В прошлом сезоне хавбек забил 6 голов и сделал 5 передач в 29 матчах Мир .