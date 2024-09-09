Антон Миранчук не захотел переходить в «Зенит». Предложение действовало все лето, Семак хотел видеть хавбека в команде (Андрей Панков)
Антон Миранчук не хотел переходить в «Зенит».
Об этом сообщил журналист «Чемпионата» Андрей Панков.
«Миранчука до последнего ждали в «Зените». Семак очень хотел, все лето предложение лежало у Антона на столе. Но Миранчук не хотел туда. Выбрал «Сьон», – написал Панков.
Российский полузащитник подписал контракт со швейцарским клубом до 2026 года.
Россиянин перешел в швейцарскую команду в статусе свободного агента. Ранее футболист выступал за «Локомотив» в РПЛ.
В прошлом сезоне хавбек забил 6 голов и сделал 5 передач в 29 матчах Мир РПЛ.
И пусть местные комментаторы хают Шпинева (есть за что), но Антон – красавчик. Особенно после такого лета приятно, что есть еще преданные клубу игроки
Вроде бы "Сьон" - швейцарский клуб, а не украинский.
Только Зенит продолжает жить в пар-ной газовой реальности. И обдирать страну до нитки, пока есть возможность. Рисовать липовые титулы в липовом чемпе.
Between 2010 and 2020, Russian and Swiss football clubs faced each other several times in European competitions, including the UEFA Champions League, UEFA Europa League, and qualifying rounds. Here is a summary of the match statistics between Russian and Swiss football clubs during this period:
Overall Record (2010-2020):
Total Matches Played: 18
Russian Clubs Wins: 7
Swiss Clubs Wins: 6
Draws: 5