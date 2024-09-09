Антон Миранчук не захотел переходить в «Зенит». Предложение действовало все лето, Семак хотел видеть хавбека в команде (Андрей Панков)

Теги Локомотив Зенит премьер-лига Россия Сьон высшая лига Швейцария Антон Миранчук Футбол

Антон Миранчук не хотел переходить в «Зенит».

Об этом сообщил журналист «Чемпионата» Андрей Панков.

«Миранчука до последнего ждали в «Зените». Семак очень хотел, все лето предложение лежало у Антона на столе. Но Миранчук не хотел туда. Выбрал «Сьон», – написал Панков.

Российский полузащитник подписал контракт со швейцарским клубом до 2026 года.

Россиянин перешел в швейцарскую команду в статусе свободного агента. Ранее футболист выступал за «Локомотив» в РПЛ.

В прошлом сезоне хавбек забил 6 голов и сделал 5 передач в 29 матчах Мир РПЛ.

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69 комментариев
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Ответ Григорий Котляревский
Антон – красавчик. Было понятно по примеру Жемалетдинова, что его бы с радостью взяли другие клубы, но для него в РПЛ только Локо. И пусть местные комментаторы хают Шпинева (есть за что), но Антон – красавчик. Особенно после такого лета приятно, что есть еще преданные клубу игроки
Мхаха) Преданный клубу игрок не остался в клубе, потому что его зарплата не устроила. Потом он якобы не пошел в Зенит, чтобы перейти во вчерашний пердивный Сьон с зарплатой раза в два меньше, чем в клубе, которому он предан, в страну, где налоги в разы больше и жизнь дороже. Эх, всем бы такими патриотами своих команд быть!
+80
-27
+53
Антон – красавчик. Было понятно по примеру Жемалетдинова, что его бы с радостью взяли другие клубы, но для него в РПЛ только Локо.
И пусть местные комментаторы хают Шпинева (есть за что), но Антон – красавчик. Особенно после такого лета приятно, что есть еще преданные клубу игроки
+61
-43
+18
Ответ Григорий Котляревский
Антон – красавчик. Было понятно по примеру Жемалетдинова, что его бы с радостью взяли другие клубы, но для него в РПЛ только Локо. И пусть местные комментаторы хают Шпинева (есть за что), но Антон – красавчик. Особенно после такого лета приятно, что есть еще преданные клубу игроки
Настолько преданный игрок, что не дал ни рубля заработать родному клубу на своём трансфере?
+21
-4
+17
Невыдуманные истории, о которых невозможно молчать.
+26
-15
+11
Ответ Garikus89
Мхаха) Преданный клубу игрок не остался в клубе, потому что его зарплата не устроила. Потом он якобы не пошел в Зенит, чтобы перейти во вчерашний пердивный Сьон с зарплатой раза в два меньше, чем в клубе, которому он предан, в страну, где налоги в разы больше и жизнь дороже. Эх, всем бы такими патриотами своих команд быть!
не мешай мальчику Жоре верить в сказки
+33
-22
+11
Ответ фанат спартака с 1967
Комментарий скрыт
А он на Украину уехал чи шо?
Вроде бы "Сьон" - швейцарский клуб, а не украинский.
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А куда господин Панков пропал со спортса? Раньше регулярно мелькал в комментариях. Променял наше дружное доброжелательное сообщество на Чемпионат?
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Эт Соболь своровал со стола Антона и в Зенит перешёл.
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И правильно сделал.Хоть попробует,чем в газпром медиа гнить.
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Сьон когда-то был одним из лидеров швейцарского футбола, ныне влачит жалкое существование. Самый дорогой игрок вратарь, 0,8 млн. Что хотел Миранчук переходя в этот скромный клуб, непонятно. Ну разве только любоваться пейзажем и кушать натуральные продукты.?
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Ответ vadimevstratov2@gmail.com
Сьон когда-то был одним из лидеров швейцарского футбола, ныне влачит жалкое существование. Самый дорогой игрок вратарь, 0,8 млн. Что хотел Миранчук переходя в этот скромный клуб, непонятно. Ну разве только любоваться пейзажем и кушать натуральные продукты.?
Так никто больше не берёт Миранчука. Он-то думал, что из-за него все топ-5 лиг передерутся, кто первым будет. А на деле он никому неинтересен.
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И в чем он не прав? На его позицию там примерно миллиард игроков, каждый из которых легионер, а значит предпочтительнее для тренерского штаба Зенита. Плюс Глушенков явно сильнее пока.
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Ответ СССР цэ европа! - скакал?
Комментарий удален модератором
Ты хочешь сказать что Сьон конкурент Зенита? Однако........
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перейти в зенит было бы зашкваром.
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Ответ Dinamik1
Уважуха. Не всё решают деньги Газпрома.
Не,не, не торопитесь , Миранчуку до Глушакова как до Китая, того Зенит 15 раз звал, а он выбрал Химки.
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Ответ arturvadimych
Антон хотел уехать из страны. Швейцария прекрасная страна, уровень лиги не сильно уступает РПЛ. Жалко , что не в Базель или Сант-Галлен, там очень крутая атмосфера на трибунах.
Уровень лиги в разы ниже чем РПЛ. Даже сейчас.
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Антон хотел уехать из страны. Швейцария прекрасная страна, уровень лиги не сильно уступает РПЛ. Жалко , что не в Базель или Сант-Галлен, там очень крутая атмосфера на трибунах.
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Ответ Максим Сальников
Обычно переходят куда-то по определённым мотивам: 1. З/п 2. Больше игрового времени 3. Статус клуба 4. Игра в ЕК 5. Титулы З/п даже меньше, чем предлагали в Локо; насчёт игрового времени трудно сказать; статус у клуба давно в прошлом; в ЕК минимум сезон игра не светит, а то и больше; титулы тоже под вопросом. Что выиграл Антон и что выиграл его агэнт уходом из Локомотива? Сомнительно, что обоими движет вот это самое "поиграть в Европе", особенно учитывая личность агента. Сьон как трамплин куда повыше? Миранчуку скоро 30, кто из статусных команд его позовёт. Ну Базель разве что, и то это под вопросом.
Человек хочет пожить в другой стране, выйти из зоны комфорта. А после контракта спокойно поедет к брату в МЛС,где они по окончании контракта откроют футбольную школу.
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Ответ RokeSantaCruz
Комментарий скрыт
На чью позицию Семак его воткнул бы, Вендела, Клаудиньё, Педро, Глушенкова, Барриоса, вы только подумайте хорошо , кто из них слабее Миранчука?
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Ответ igor.igorev
Враньё. Если бы Зенит позвал, вприпрыжку скакал от Москвы до Питера.
Какие же вы наивные дети )
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По губам ЗПРФ!
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У них кроме Зенита других клубов для обсуждения переходов нет
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После февраля многие игроки предпочитают просто уехать в Европу, не важно на какую зп, это понятно и нормально. Денег он и в Локо поднял уже, как и Чалов в ЦСКА.

Только Зенит продолжает жить в пар-ной газовой реальности. И обдирать страну до нитки, пока есть возможность. Рисовать липовые титулы в липовом чемпе.
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Ответ igor.igorev
Уровень лиги в разы ниже чем РПЛ. Даже сейчас.
«В разы»

Between 2010 and 2020, Russian and Swiss football clubs faced each other several times in European competitions, including the UEFA Champions League, UEFA Europa League, and qualifying rounds. Here is a summary of the match statistics between Russian and Swiss football clubs during this period:

Overall Record (2010-2020):
Total Matches Played: 18
Russian Clubs Wins: 7
Swiss Clubs Wins: 6
Draws: 5
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Ответ arturvadimych
Антон хотел уехать из страны. Швейцария прекрасная страна, уровень лиги не сильно уступает РПЛ. Жалко , что не в Базель или Сант-Галлен, там очень крутая атмосфера на трибунах.
В том то и дело, что даже не "Серветт" или "Янг Бойз". А так, там можно было выбрать и более живописные локации - Люцерн, Лугано)))
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Ответ RokeSantaCruz
Комментарий скрыт
А в Зените точно знают, что хотели его? И кто такая панков?
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*хотел видеть на лавке
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Ответ RokeSantaCruz
Комментарий скрыт
Зенит обязательно вспомнит этот случай, когда будет очередную чашку в мае брать 🤣
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Ответ RokeSantaCruz
Клаудиньë плохой сейчас
У Зенита на скамейке Мантуан, Мостовой, Артур, вот куда ещё Миранчука?
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Ответ Otto Kretschmer
У Зенита на скамейке Мантуан, Мостовой, Артур, вот куда ещё Миранчука?
Что то они не сильно впечатляют, Миранчук был бы полезнее
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