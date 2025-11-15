Пашалич о 3:1 с Фарерами: «Хорватия пропустила быстрый гол, но хорошо отреагировала. Важно стремиться к успешному выступлению на чемпионате мира»
Марко Пашалич: Хорватии важно стремиться к успешному выступлению на чемпионате мира.
Марко Пашалич оценил победу сборной Хорватии на Фарерскими островами (3:1) и выход на ЧМ-2026.
«Было непросто. Мы пропустили быстрый гол, что было очень досадно. Но мы хорошо отреагировали и самое главное – победили.
Я всегда рад, когда получаю игровое время и могу помочь команде. Сейчас важно смотреть вперед и стремиться к успешному выступлению на чемпионате мира», – сказал полузащитник сборной Хорватии.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт УЕФА
