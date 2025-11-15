Пашалич о 3:1 с Фарерами: «Хорватия пропустила быстрый гол, но хорошо отреагировала. Важно стремиться к успешному выступлению на чемпионате мира»

Марко Пашалич: Хорватии важно стремиться к успешному выступлению на чемпионате мира.

Марко Пашалич оценил победу сборной Хорватии на Фарерскими островами (3:1) и выход на ЧМ-2026 .

«Было непросто. Мы пропустили быстрый гол, что было очень досадно. Но мы хорошо отреагировали и самое главное – победили.

Я всегда рад, когда получаю игровое время и могу помочь команде. Сейчас важно смотреть вперед и стремиться к успешному выступлению на чемпионате мира», – сказал полузащитник сборной Хорватии .