«Авангард» выиграл 3 матча из 3 на старте сезона КХЛ. У «Ак Барса» 2 поражения

«Авангард» не проигрывает на старте сезона КХЛ

Сегодня омский клуб обыграл «Ак Барс » в матче Фонбет Чемпионата КХЛ со счетом 4:1.

Команда Сергея Звягина одержала третью победу подряд на старте сезона. Общий счет этих матчей – 10:4.

Для казанцев сегодняшнее поражение стало вторым в сезоне. У «Ак Барса» одна победа – над «Торпедо» в серии буллитов (2:1 б).