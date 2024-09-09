«Авангард» выиграл 3 матча из 3 на старте сезона КХЛ. У «Ак Барса» 2 поражения
«Авангард» не проигрывает на старте сезона КХЛ
Сегодня омский клуб обыграл «Ак Барс» в матче Фонбет Чемпионата КХЛ со счетом 4:1.
Команда Сергея Звягина одержала третью победу подряд на старте сезона. Общий счет этих матчей – 10:4.
Для казанцев сегодняшнее поражение стало вторым в сезоне. У «Ак Барса» одна победа – над «Торпедо» в серии буллитов (2:1 б).
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Sports
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